Los afectados por el trágico hundimiento del barco buscarán una justicia "tranquila, sin odio ni rencor"

El funeral por los fallecidos se ha celebrado este 17 de enero en la iglesia San Josemaría Escrivá de Valencia

ValenciaLas familias han despedido este 17 de enero en Valencia a las víctimas del naufragio de Indonesia, tras regresar a España con los cadáveres de los tres fallecidos y sin el del niño cuyo cuerpo no fue encontrado.

Recordamos que Andrea Ortuño, madre de Lía, de 12 años y una de las menores muertas en el trágico suceso, ya dijo que tocaba "seguir por la mitad del equipo" que había vuelto con vida.

Su hermano Álvaro ha actuado como portavoz y ha hablado ante los medios de comunicación, en la previa a la celebración del funeral en la iglesia de San Josemaría Escrivá, en el barrio de Campanar.

Funeral "con un dolor inmenso"

El oficio religioso ha comenzado a las 12 horas. Ha servido para dar el adiós a Fernando Martín, de 44 años; al hijo de este con una pareja anterior, Mateo, de 9 años; y a Lía, hija de Andrea de un matrimonio anterior.

Aunque los supervivientes se quedaron en el país asiático esperando hasta el último día de búsqueda para poder viajar a nuestro país todos juntos, no fue posible finalmente, ya que el operativo finalizó sin éxito con Quique.

Al menor de 10 años desaparecido en el hundimiento de la embarcación no lo localizaron en el mar, a pesar de prolongarse durante 15 días las tareas para intentar recuperar su cadáver.

"Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado, con un dolor inmenso", ha expresado Álvaro Ortuño al leer un comunicado en el que ha dado su "más sincero y profundo agradecimiento".

En concreto, a "todas las personas, colectivos, fuerzas de seguridad y a la representación consular" que han acompañado a los familiares durante "estos días tan difíciles" vividos en Indonesia.

Mateo, Lidia, Quique y Fernando "están en un lugar mejor"

"Gracias a la sociedad valenciana y española en su conjunto, por demostrar una vez más su calidez humana, su empatía y su capacidad de acompañar en el dolor sin pedir nada a cambio", ha manifestado.

Ha dado las gracias igualmente a los medios de comunicación "por la sensibilidad, el cuidado y la prudencia" con las que han tratado "una tragedia que íntima, pero que ha movido a tantas personas".

"Gracias a nuestras familias y a todos nuestros amigos; a quienes han estado cerca físicamente y a quienes, aun estando lejos como en Uruguay, nos han hecho llegar su apoyo", ha dicho Álvaro.

"Gracias a quienes nos han escrito por redes sociales o cualquier medio, a quienes han llamado, y también a quienes, sin hacerlo, ya sea porque no han sabido o no han querido molestar, nos han tenido presentes en su pensamiento y en su corazón", ha enfatizado.

El hermano de Andrea ha apuntado que los familiares siguen adelante "con la serenidad de saber que" Mateo, Lidia, Quique y Fernando "están en un lugar mejor".

Búsqueda de justicia "tranquila, sin odio ni rencor"

Tampoco se ha olvidado del pueblo de Labuan Bajo, al que también ha ensalzado por su "cariño, solidaridad y amor con el que nos han acompañado en todo momento y a todas las personas que participaron en las labores de búsqueda".

"A los equipos de rescate, a los voluntarios y, muy especialmente, a nuestros buzos, que nos dieron sus pulmones y también sus alas, entregándose más allá del deber, con una generosidad que nunca olvidaremos, terima kasih (gracias)", ha insistido.

Del mismo modo, ha agregado que, desde esa paz, las familias reafirman su compromiso con la búsqueda de una justicia "tranquila, sin odio ni rencor; una justicia que honre su memoria y nos permita seguir adelante con dignidad".

Al acto han asistido representantes de las instituciones, entre otros, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo.

Ortuño también ha agradecido, "a título personal", al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quienes, "desde el primer día, han actuado, no solo con responsabilidad política, sino con una profunda humanidad".