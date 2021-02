Un estudio detecta 40 vídeos antivacuna en las principales redes sociales

El informe, titulado "¿Cómo detectar las fake news sobre las vacunas de la covid19?. Seis preguntas que nos deberíamos hacer frente a los contenidos sobre las vacunas", alertan de que en la gran mayoría de ellos, el 70%, contienen llamamientos explícitos a no vacunarse contra el coronavirus con mensajes como, por ejemplo, “Por favor, no se pongan la vacuna” o “¡No permita que le inoculen eso!”.

Mensajes negando la seguridad de las vacunas

Mensajes negacioanistas del coronavirus

En este sentido, se propone tomar vitaminas como alternativa o se afirma que la covid19 no ha matado a nadie que no tuviera una patología previa con frases textuales como "El covid19 no mata, es una mentira. Esa es una gran mentira. Solamente ha muerto gente con patología previa", y llegan a lanzar mensajes como que "ahora tendríamos que estar todos libres en la calle, cogiendo la enfermedad e inmunizándonos".