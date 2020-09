Un experto lo deja claro: no importan los contagios, solo que las UCI no se colapsen

El argumento presentado por el profesor y varios otros expertos es que se debe dar más importancia a las enfermedades que a los casos . Es decir, no importa tanto los contagios, sino que las UCI no se colapsen . Si bien las admisiones hospitalarias han comenzado a aumentar, siguen siendo increíblemente bajas en comparación con la primavera y el aumento es mucho más gradual de lo que fue entonces. "Necesitamos ralentizar nuestro pensamiento. Pero cada vez que los gobiernos ven un aumento en los casos parecen entrar en pánico", afirma para la BBC.

El otro problema, según la profesora Christina Pagel, del University College London, es el " Long Covid", los pacientes que todavía luchan meses después de una infección . Ella dice que sería "irresponsable" permitir que el virus se propague, ya que todavía tiene menos de un año y todavía no estamos seguros de cuáles son los riesgos a largo plazo. También dice que si las tasas de infección aumentan en los grupos de edad más jóvenes y saludables, será difícil evitar que se extienda a los más vulnerables.

¿Cómo se puede proteger a los grupos vulnerables?

Más allá de eso, el profesor Woolhouse dice que lo que se necesita es una "cadena de confianza" mediante la cual se tenga más cuidado cuando se tiene contacto con una persona que está en mayor riesgo. Eso, dice, puede significar no verlos ni visitarlos si cree que ha estado en lugares concurridos donde puede haber estado expuesto.

Y, naturalmente, las personas de los grupos de mayor riesgo deberían tomar más precauciones , algo que simplemente no sucedió en febrero y marzo hasta que se comprendió el alcance de la propagación del virus. Esto debería ser una consideración, según muchos expertos en salud, a partir de los 50 años. Pero, por supuesto, debería ser proporcional al riesgo.

¿Qué pasa con la inmunidad colectiva?

Permitir, o quizás aceptar, cierta propagación también nos lleva al punto quizás más polémico, la inmunidad. Hay grandes esperanzas de que se desarrolle una vacuna. Pero ¿qué ocurre si no llega? ¿O qué pasa si no desencadena una respuesta inmune lo suficientemente fuerte en los grupos de mayor edad? Entonces dependerá de que se vacunen suficientes personas más jóvenes para crear inmunidad colectiva. ¿Harán esto con una vacuna que se ha producido tan rápidamente para protegerlos contra un virus que es poco probable que cause complicaciones?