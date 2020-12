La falsa seguridad de las pruebas PCR: si vuelves a casa por Navidad, mejor cuarentena previa

El mayor enemigo esta navidad no es tanto el coronavirus como la falsa sensación de seguridad. Los expertos advierten del peligro de someterse a una prueba PCR antes de las reuniones familiares porque el resultado no lo conocemos al momento. Una persona puede no estar infectada , hacerse la prueba, salir del laboratorio y contagiarse .

La falsa seguridad de las PCR

Del Águila pone un ejemplo práctico: "Yo estoy sano y nada más salir de la PCR me encuentro con una persona en la calle y me paro a hablar con ella. Y resulta que esa persona me contagia porque era asintomática y no lo sabía. Tres días después voy a tener un resultado de PCR negativo, pero resulta que estoy contagiado".