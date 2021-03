Cuando los expertos visualizan el futuro del coronavirus , muchos predicen que se convertirá en un patógeno estacional que no será mucho más que una molestia para la mayoría de los que han sido vacunados o expuestos previamente a él. Pero cuánto tiempo lleva ese proceso, y cuánto daño inflige mientras tanto, es todavía una incógnita. "Lo más predecible de este coronavirus es su imprevisibilidad ", señaló Howard Markel, historiador de la medicina de la Universidad de Michigan (EEUU) , quien ha estudiado otras pandemias.

Algunos investigadores de enfermedades infecciosas prevén un verano más saludable, con baja circulación del virus y más personas vacunadas , pero una caída más tenue. Otros factores, como cuánto tiempo durará la protección proporcionada por las vacunas , qué porcentaje de personas las reciben y si las variantes del covid-19 debilitan la potencia de las vacunas, determinarán el resultado. Estas no son predicciones que las personas hartas de la pandemia quieran escuchar. Pero al mismo tiempo, algunos expertos se muestran optimistas de que el final de la denominada fase de crisis está ya a la vista, puesto que las vacunas llegan a más personas y las protegen de los peores resultados de la enfermedad.

El desafío podría ser reconocer cómo se ve el "final". Algunos expertos pueden marcarlo cuando las muertes diarias caigan por debajo de un cierto umbral o cuando los hospitales ya no enfrentan una gran cantidad de casos. Gradualmente, menos personas se enfermarán, más actividades se considerarán más seguras y algo que se aproxima a la normalidad regresará .

El corto plazo

Las variantes preocupantes del virus también son cada vez más frecuentes. Una, conocida como B.1.1.7 (variante británica), es más transmisible y mortal que otras formas del covid-19 y se espera que se convierta en la cepa dominante en Estados Unidos. Pero no está claro cómo afectará eso a los recuentos de casos. "Las variantes son un poco extravagantes", indicó Caitlin Rivers, epidemióloga de enfermedades infecciosas del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud.

La transmisión generalizada del virus podría ser reemplazada por brotes más esporádicos y localizados. También hay una creciente evidencia de que las vacunas no solo protegen a las personas de contraer covid-19 sintomático, sino que pueden reducir la transmisión .

"Si nos fijamos en un país como Australia u otros países que realmente han controlado la propagación, están haciendo cosas normales y no es porque hayan alcanzado el umbral de inmunidad colectiva. Es porque han controlado la transmisión", apuntó Rasmussen.

Luego viene la caída. Dos factores (las personas que pasan más tiempo en interiores más un clima más frío) podrían permitir que la transmisión se repita entre quienes siguen siendo susceptibles, una amenaza potencial si la absorción de la vacuna es limitada. Además, algunos expertos han planteado la posibilidad de que incluso las personas que han sido vacunadas o que han sido infectadas previamente podrían ser vulnerables a las infecciones si las variantes pueden evadir algunas de las defensas del sistema inmunológico y circular más ampliamente . Las principales amenazas ahora parecen ser B.1.351 (visto por primera vez en Sudáfrica) o P.1 (visto por primera vez en Brasil), pero también podrían aparecer otras variantes, particularmente si las vacunas no se administran a nivel mundial y la transmisión persiste.

Generalmente, las personas que han sido reinfectadas por virus como el SARS-2 o que han sido infectadas después de ser vacunadas tienden a experimentar una enfermedad leve; incluso si su sistema inmunológico no puede bloquear el virus por completo, tienen suficiente experiencia con el patógeno para reconocerlo y prevenir enfermedades más graves. En los ensayos clínicos, las vacunas anticovid que se pusieron a prueba contra B.1.351 (variante sudafricana) no tuvieron tan buenos resultados en la prevención de enfermedades leves como lo hicieron contra otras formas del virus, pero aún parecían prevenir la hospitalización y la muerte.

Entonces, es posible que cualquier ola de caída impulsada por variantes pueda provocar un aumento en las infecciones leves, pero no un aumento de las personas gravemente enfermas que ingresan en los hospitales. Pero ese escenario depende de que se vacune a más personas, y que el virus no evolucione de una manera que socave aún más la efectividad de las vacunas. También depende de que las vacunas brinden una protección que dure, incluso, especialmente, entre los adultos mayores, cuyo sistema inmunológico está en declive y, por lo general, no desarrollan una respuesta tan fuerte a las vacunas como los niños y los adultos más jóvenes.