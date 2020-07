Identifican un gen que predispone a sufrir un COVID-19 de gravedad

Se secuenciaron todos los genes (llamados colectivamente el exoma) de ambos hermanos, después de lo cual los investigadores peinaron los datos buscando una posible causa compartida . "Nos fijamos principalmente en los genes que juegan un papel en el sistema inmunológico . Sabemos que varios de estos genes están localizados en el cromosoma X , y con dos pares de hermanos afectados los genes del cromosoma X eran los más sospechosos. Las mujeres son portadoras de dos cromosomas X, mientras que los hombres poseen un cromosoma Y aparte del X. Por lo tanto, los hombres sólo tienen una copia de los genes del cromosoma X. En caso de que los hombres tengan un defecto en tal gen, no hay un segundo gen que pueda asumir ese papel, como en las mujeres", detalla uno de los autores, Cas van der Made.

"Faltaban algunas letras en el código genético del gen TLR7. Como resultado, el código no puede ser leído correctamente y casi no se produce ninguna proteína TLR7. La función de TLR7 nunca se ha asociado hasta ahora con un error innato de la inmunidad. Pero inesperadamente ahora tenemos un indicio de que TLR7 es esencial para la protección contra este coronavirus. Así que parece que el virus puede replicarse sin ser perturbado porque el sistema inmunológico no recibe el mensaje de que el virus ha invadido. Porque el TLR7, que debe identificar al intruso y posteriormente activar la defensa, apenas está presente. Esa podría ser la razón de la gravedad de la enfermedad en estos hermanos", detallan los autores.