Juanma, de pesar 100 kilos a ser un fenómeno en redes como entrenador con 'Derrite tu grasa'

Juanma triunfa con su método en redes Derrite tu grasa

Publica ahora 'Come de forma saludable sin morir en el intento'

Llegó a pesar 100 kilos y dio un giro radical a su vida

Juan Manuel M Rubio, Juanma, jmtrainer si de verdad este artículo logra que te cuides, cumple este año 38, y lleva cinco dedicado profesionalmente a cuidar su cuerpo.... y el tuyo. De pesar 100 kilos y ser técnico electrónico, su vida dio un giro radical entre los 22 y 26 años. Locuras de juventud que el cuerpo pagó caro. Lo dicho, 100 kilos. Y un día dijo hasta aquí. Le costaba un triunfo subir las escaleras, empezaban a invadirle los complejos. Se puso en manos de profesionales y perdió 20 kilos, aunque como él dice -ahora que está estable y con alguno más-, lo importante no son los kilos sino la grasa. Por eso su método en internet apuesta por quemar grasa como indica su nombre: Derrite tu grasa.

Juanma, aunque use las redes para divulgar sus conocimientos y tratar a gente, no se considera influencer de nada. Eso sí, ha estudiado y lo sigue haciendo para hablar con propiedad. Estudia de forma constante, es especialista en nutrición por la EHFA, Asociación europea de Deporte y Salud y cuenta con su certificado de profesionalidad por el Ministerio de Trabajo.

Y no solo eso. Aún le da tiempo para escribir el libro 'Come de forma saludable sin morir en el intento'. Y a fe que hablando con él lo pone fácil. Y sí, se puede ser flexible y comer de todo cumpliendo una simple regla, la del 80-20 (Llevando un 80% de alimentación saludable y dejando un 20% de nuestra alimentación para que tenga cabida otros alimentos que no lo son tanto). Juanma avisa contra las dietas milagro "que no son reales y son pan para hoy y hambre para mañana" y las modas, porque "el ayuno puede ser un buen protocolo de alimentación, pero no es para todo el mundo".

Los hombres deben de moverse, si hablamos de valores saludables, por debajo del 20-22% de grasa en hombres y en las mujeres por debajo de 28-30%. En las mujeres se puede dar un mayor ratio de grasa de entre el 25 y 30%. A partir de ahí ya hablaríamos de sobrepeso. Llegar al 35%-40% sería obesidad. Los abdominales tan deseados, tienen una parte genética, pero para que empiecen a verse se requiere un porcentaje bajo, del 12-13% para abajo en hombres y en torno al 20% para mujeres.

No es fácil pero Juanma lanza unos lemas que debemos repetirnos a conciencia. Hay que moverse para estar sano, hay que comer de todo siendo flexible y el movimiento es salud. Cumplirnos ayuda y mucho.

Hacer ejercicio, aunque sea en casa, imprescindible

Lo que no se puede olvidar es hacer ejercicio. Él enseña cómo, pero reconoce que pasear y tener un juego de bandas elásticas en casa, puede ser el gimnasio perfecto. Hacer sentadillas, sentarse y levantarse, subir y bajar garrafas de agua... todo vale. Eso sí, algo de fuerza se deberá hacer porque no todo es cardio. Se puede estar flaco y flácido y lo suyo es tener un mínimo de masa muscular. Dicho esto es hora de que veamos sus consejos:

Cómo surge en tu vida la necesidad de enfocar tu trabajo en el entrenamiento personal y en el cuidado nutritivo. Dices que algo hizo click en tu cabeza, qué pasó.

Pues yo en el pasado tuve una época en la que pesé más de 100Kg y un día me dije, Juanma no puedes seguir así con complejos, inseguridades, atracones, cualquier cosa que hacía me fatigaba. Me puse a buscar información, sobre todo en revistas y foros ya que no había tanta información como ahora ni redes sociales, y empecé a cambiar mi mentalidad, a volver a hacer deporte, entrenar y preocuparme por lo que y cómo comía.

Aquí ya se sabe que si el entrenador no está perfecto la gente desconfía. Cuál es tu método para ti mismo. Como es tu día a día de vida saludable

Manteniéndome activo en mi día a día (procuro dar una media de 15.000 pasos diarios), entrenar 3 veces a la semana mínimo, comer de todo, carnes, pescados, cereales e incluir fruta y verdura en el día. En definitiva, evitando el sedentarismo y siendo flexible en mi alimentación (incluso permitiéndome algún “pecado” de vez en cuando).

Tu gente cercana ya se ha enganchado al método o en casa de herrero cuchillo de palo. Que a veces pasa.

Al final es como todo, si te ven bien y ven que lo que promulgas funciona lo quieren para ellos. Por lo que puedo decir que varias personas de mi entorno, tanto familia como amigos, están conmigo en esto y están mejorando su día a día y su salud. Otros no, pero bueno, espero que algún día abran los ojos.

Estas solo o trabajas con un equipo

En todo lo relacionado con mi trabajo online (tanto asesoramiento individual, como el programa derrite tu grasa) estoy solo. A nivel presencial, somos un equipo multidisciplinar (entrenamiento, fisioterapia, nutrición) en el centro de entrenamiento iMoveGym en el barrio de las Tablas, en Madrid concretamente en la calle Isabel Colbrand.

Cuál es la preparación que has llevado a cabo para poder asesorar desde el punto de vista físico y nutricional

A nivel de formación, titulaciones oficiales y no oficiales y estar en constante actualización y renovación. Actualmente en materia de nutrición, estoy acabando el Técnico superior en dietética.

De los casos que has tratado ¿hay algunos que recuerdas que te hayan marcado ¿Has cambiado la vida literalmente a alguien?

Creo que cuando consigues que alguien cambie la mentalidad, aprenda a entrenar y alimentarse bien para siempre ya le estás cambiando la vida, independientemente de mayor o menor cambio físico. Por lo que puedo decir que he cambiado la vida a muchas personas. Y ya que comentas por alguien en particular voy a hablarte de una mujer en concreto. Mujer de 42 años, trabando y estudiando a la vez, madre de familia (2 hijos) que nunca había hecho entrenamiento más allá de alguna clase dirigida. ¿Cómo la cambié la vida? Pues en los casi 9 meses que estuvimos trabajando juntos, dejando de lado el cambio físico, el verdadero cambio fue el mental. Aprendió a compaginar trabajo, estudios y familia con una vida activa. Contagió en casa el comer bien y tanto sus hijos como su marido también empezaron a comer mejor y a querer ser más activos. En definitiva, a nivel personal, ganó confianza, se ve mejor, más atractiva, más segura, más saludable, pero a nivel colectivo, toda la familia se involucró y aprendieron juntos. A día de hoy esta persona y su familia siguen con esta mentalidad, siguen siendo activos y saben comer de manera saludable

Tu método con las nuevas tecnologías y el control periódico se adapta a la vida de la gente de hoy, a sus horarios, incluso a los estados de ánimo. No sé si estos métodos acabarán con los gimnasios o el ejercicio en casa no es suficiente

Cierto es que con toda la pandemia, nos ha tocado reinventarnos y se ha potenciado mucho la parte online. No creo que los gimnasios se acaben, creo que se ha abierto una nueva variante y el usuario final decidirá si ir por algo más online o algo más presencial, y muchos compaginarán ambas opciones.

De hecho, el método para ideal para tiempos de pandemia. ¿Ha aumentado la gente que quiere cuidarse al estar más encerrada? ¿Lo has notado?

Sí que ha habido un incremento en la preocupación por la gente en cuidarse. Ahora se sabe que si eres una persona activa, entrenas, haces algún tipo de actividad física, cuidas tu alimentación, eres más fuerte frente al covid y enfermedades. Y que si eres sedentario, con obesidad, la enfermedad se ceba más contigo. Eso creo que ha calado en la sociedad, y se le da más importancia.

Qué ejercicios básicos se pueden hacer en casa para mantenerse en forma y qué herramientas necesitamos (pesas...etc) para tener el gimnasio básico en casa para hacer ejercicio cuando queramos

Más que ejercicios concretos, dependerá de la persona el poder hacer que ejercicios, la base del entrenamiento debe ser el entrenamiento de fuerza, ya sea en casa o en el gimnasio, e independientemente de la edad y el sexo. Por ejemplo, sentarse y levantarse de una silla, es un ejercicio de fuerza adaptado a una persona mayor o con falta de movilidad o con sobrepeso. Y en cuanto a material para tener en casa, no se necesita una gran inversión, con unas simples bandas de resistencia se puede entrenar todo el cuerpo. Son baratas, ocupan poco y fáciles de usar.

Ahora mismo cuántas personas siguen tu método

Si hablamos del Programa Derrite tu grasa, a día de hoy somos casi 50 personas que están aprendiendo y consiguiendo resultados. Mi objetivo para este año es llegar a ser más de 100 “derretidores” y poder ayudar a esas más de 100 personas a conseguir sus objetivos y sobre todo a que aprendan para toda la vida. Si nos vamos a la parte de asesoramiento personalizado online, en el equipo somos 15 integrantes y hay plazas disponibles. En este servicio no me gusta tener más de 25 integrantes para que la calidad del servicio no baje y dar lo máximo de mi a cada uno de ellos. Y si nos vamos a lo presencial, pues todos los que van a entrenar al centro de entrenamiento.

Se ha hablado siempre de las cinco comidas al día, pero ahora también se han puesto de moda los ayunos. Ya nos volvemos un poco locos. ¿Apuestas tu por los ayunos o por las cinco comidas? O mejor tres como toda la vida...

Pues no apuesto ni por los ayunos ni por las cinco comidas. ¿por qué apuesto? Por adecuar el número de ingestas a tu horario y a tus requerimientos nutricionales. Si por ejemplo para ti es más fácil hacer 3 comidas más grandes en vez de 5 por trabajo, por ejemplo, haz 3 comidas. No debemos adecuar nuestra vida a un número de comidas, debemos adecuar el número de comidas a nuestra vida, ya sean 2 comidas, 3 o 5.

Cuáles son los mitos falsos de la comida que hay que desterrar (cosas que engordan que no lo hacen, cosas que se comen por la noche como ensaladas que pueden no ser tan buenas...)

Pues mitos hay muchos. Desde el comer hidratos por la tarde engorda hasta el de que no se pueden mezclar en una misma comida proteínas e hidratos. De estos y otros mitos hablo en el libro que he publicado Come de forma saludable, sin morir en el intento.

Si tuvieras que hacer un planning genérico de alimentación para una semana ¿cuál sería?

Incluir fuentes de proteína en todas la comidas, incluir frutas y verduras (ya sea en ensaladas, purés, gazpachos o de la forma que sea), y comer de todo carnes, pescados, legumbres, cereales integrales, grasas saludables.

Muchos niños tienen ya obesidad. Cómo se adapta tu método a ellos y cuáles son las claves que dirías a los padres para evitar que los niños engorden. Qué hábitos ves tú en tu día a día con el método que hay que cambiar en su alimentación.

El tema de la obesidad infantil es un problema que hay que atacar desde la base y desde la educación. Al final los niños ven bien lo que les damos y si un niño le das todo los días un desayuno de cereales azucarados y bollería, lo va a normalizar. Así que mucha culpa de eso es de los padres, por lo que los hábitos tienen que ser de los padres con sus hijos. Inculcarles que comer verduras y frutas está bien, invertir tiempo en prepararles un bocadillo de jamón y queso en vez de darle un bollo para llevar al cole. Hay mucho trabajo aquí desde muchos ámbitos.

¿Somos más sedentarios ahora que antes pese a la moda de running y los gimnasios debido a las nuevas tecnologías?

Tristemente sí, nos pasamos el día sentados. Vamos a trabajar sentados, en casa estamos con las series todo el día... Incluso una persona que entrenar 1 hora 2 o 3 veces a la semana, si el resto del día se la pasa sentado, sigue siendo sedentario por mucho que le duela.

Se dice también que el peso razonable debe ser igual a la altura es decir si mides 1.76 no irás mal con 76 kilos.

Siempre se ha dicho eso, pero no estoy de acuerdo. Imagina que hay 2 personas que miden y pesan exactamente lo mismo, por ejemplo ese 1,76m y 76kg, pero el sujeto A tiene un 14% de grasa y el sujeto B tiene un 30% de grasa. Ambos están en ese “peso ideal” pero uno tiene una gran obesidad y el otro tiene un cuerpo atlético. Con lo que el peso no es importante, lo importante es ese peso de que está formado.

Qué comidas debemos desterrar si es que hay alguna de la dieta y cuáles deben ser básicas

Pues como desterrar el azúcar y cualquiera de sus derivados y en cuanto a básicas me quedo con todo lo relacionado con la dieta mediterránea.

Cómo acabamos con la barriga de los 40

Igual que a los 20 a los 30 o a los 50, siendo activos, combinando entrenamiento de fuerza con algo de cardio como complemento y llevando una nutrición acorde a nuestros requerimientos nutricionales.

Qué es lo que más les cuesta a ellos y a ellos en el día a día de un método como este.

Lo que más suele costar en general es el tema alimentación, entrenar suele costar menos. Por ejemplo, a ellas les suele costar más hacer un entrenamiento de fuerza debido también a mitos de la sociedad. Pero por suerte eso está cambiando y ya se empieza a normalizar que las mujeres cojan más allá de las mancuernas rosas de 1 kilo.

Cuanta gente es incapaz de tener la constancia para seguir el método.

Aquí juega un papel muy importante la mentalidad de las personas. Siempre habrá gente que abandone, que caiga en la misma piedra y que no consiga los objetivos. Sobre todo por que no entienden que el proceso tiene altibajos, que no siempre irá todo como nos gustaría.

Qué signos te da el cuerpo para tener que empezar un método como este.