Expertos insisten en que la mascarilla FFP2 ofrece mayor protección ante ómicron que la quirúrgica

La alta capacidad de contagio de la variante ómicron del SARS-CoV-2 supone que no todas las mascarillas son igual de efectivas para protegernos del virus. Varios expertos han alertado de que aunque las mascarillas quirúrgicas otorgan protección no ofrecen las suficientes garantías ante una variante tan infecciosa, por lo que recomiendan el uso de las FFP2. Las mascarillas de tela en esta tesitura no tendrían más función que la decorativa.