Las ojeras , los llamados ojos de panda que se adivinan en los párpados inferiores , oscurecen el valle de la lágrima otorgando al rostro una apariencia de fatiga que hace que muchos quieran ponerle remedio en cuanto aparecen. ¿Por qué salen?, ¿tienen solución?, ¿debo preocuparme? : son algunas de las dudas que quizá nos planteamos, especialmente, si no desaparecen. Y, cabe señalar, que puede que lo hagan y, sí, también en esta ocasión propiciadas por el contexto de pandemia en el que estamos viviendo.

Causas de la aparición de las ojeras

"En general no suponen un problema para la salud", tranquiliza Juárez, que desgrana la cantidad de motivos por los que pueden aparecer (porque no son solo el resultado de una mala noche). "La falta de descanso es una de sus causas", matiza. Pero, hay otros desencadenantes inofensivos como el envejecimiento, el componente genético o racial. Incluso, "en muchas ocasiones son constitucionales, y no tienen una causa aparente".