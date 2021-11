Hasta hoy la única cosa cierta la 100% es que hay que ser prudentes, cuidarse y protegerse, porque los científicos admiten ignorar todo sobre Ómicron. No saben si es más transmisible, no saben si sustituirá a otras variantes, no saben si es más virulenta o provocará enfermedad más grave, ni si es más peligrosa en niños pequeños, ni si las vacunas actuales pueden frenarla. Solo queda esperar.