El 90% de los pacientes de covid que pierden el olfato lo recuperan antes de 60 días

Secuelas crónicas en el olfato

Además, el estudio ha evidenciado que, al igual que otras infecciones por virus respiratorios, pueden quedar secuelas de alteración del olfato de forma crónica. "Neurológicamente hablando, la anosmia es muy molesta y discapacitante y a nivel profesional puede limitar mucho. No oler puede hacer que no te des cuenta de olores peligrosos como el de productos químicos o gas. La anosmia se acompaña de alteración del gusto, y no poder disfrutar de la comida, empobrece la existencia y nuestros recuerdos con más componente emocional van asociados a olores", ha apostillado la experta.