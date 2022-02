Una de las características de tu pasaporte Covid es que no basta con estar vacunado o con haber pasado la enfermedad para disfrutar de un acceso ilimitado a todo aquello que la ausencia de este pasaporte limita. En otras palabras, tu pasaporte Covid también caduca. Por tanto, se hace necesario renovarlo para poder disfrutar de sus privilegios sobre los no vacunados o no enfermados. En general, siempre que se de una circunstancia que permita su renovación, teniendo en cuenta las nuevas normas que te explicaremos a continuación, deberás seguir ciertos pasos para hacerlo.