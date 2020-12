Qué es la parálisis de Bell que ha afectado a cuatro voluntarios de la vacuna Pfizer en EEUU

El organismo regulador de los Estados Unidos ha anunciado que cuatro personas voluntarias de la vacuna Pfizer habían sufrido la parálisis de Bell, de forma temporal, que afecta a la cara. La noticia se conoce justo después de que Reino Unido, el primero en administrar la vacuna -empezando por una mujer de 90 años y por un anciano apellidado Shakespeare- y de que Reino Unido haya pedido que esta vacuna no se administre entre personas con alergias graves. La mayoría de los vacunados por la Pfizer no han tenido secuelas, pero cuatro sanitarios sí han sufrido alergias. No se duda de la eficacia de Pfizer, pero los controles deben ser exhaustivos.