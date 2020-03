Los síntomas del Parkinson: la enfermedad que afecta a 10.000 personas al año en España

¿Qué es la enfermedad de Parkinson y cuáles son sus causas?

El Párkinson se define como un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso de manera crónica y progresiva. Es la segunda enfermedad más prevalente en la actualidad después del Alzhéimer y pertenece a los llamados Trastornos del Movimiento. Se conoce como enfermedad de Párkinson en referencia al doctor James Parkinson, quien fue el primer profesional en describirla (en 1817), a través de su monografía ‘Un ensayo sobre la parálisis agitante ('An essay on the shaking palsy')’.