Si el carcinoma afecta a zonas de la superficie de los órganos que tienen una función secretora, entonces reciben el nombre de adenocarcinomas (túbulos en el cáncer de riñón, lobulillos en el cáncer de mama, etc.). Si el tejido afectado por el tumor no tiene funciones glandulares, entonces se denomina carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Otro tipo de tumor es el sarcoma, que es el que afecta a los tejidos conjuntivos (huesos, músculos, vasos sanguíneos, cartílagos, etc.).