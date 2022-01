Quique Bassat, epidemiólogo: "Es un error lanzar mensajes optimistas de que esto puede ser el fin"

Los expertos no están de acuerdo con la idea de gripalizar el covid. Al menos con intentar quitar hierro y trascendencia a una sexta ola que empieza a colapsar hospitales. Ómicron por su capacidad de contagio no es una broma. "Habrá menos muertes pero hospitales están llenos y ahora estamos empezando a ver consecuencias de los contagios. El mensaje de la OMS de que la mitad de los europeos se contagiarán de ómicron en seis y ocho semanas es una llamada de atención para que nos centremos en bajar esta oleada de casos: O hacemos algo o seguirán aumentando cifras". Son palabras del epidemiólogo Quique Bassat, que lo que tiene claro es que con ómicron todo cambia. "Esta variante es menos sensible al impacto de vacunas o infecciones por eso una persona expuesta a ómicron puede volver a infectarse".