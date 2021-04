Investigadores españoles logran prever el riesgo de desarrollar un cáncer de mama en un plazo de 20 años

Según el matemático e investigador del Grupo de Epidemiología y Evaluación del IMIM, Javier Louro, los modelos actuales permiten predecir como máximo a dos, a cinco o a diez años el riesgo de que una mujer desarrolle esta enfermedad, y no estaban, en términos generales, orientados a las mujeres participantes en el cribado de cáncer de mama.

Qué mujeres tienen más riesgo de padecer cáncer de mama

El trabajo sigue las líneas marcadas por la European Conference on Personalized Early Detection and Prevention of Breast Cancer (ENVISION) para personalizar los programas de cribado y abre la puerta a modificar la frecuencia de las pruebas en función de las variables de riesgo de las pacientes, además de adaptar el tipo de prueba diagnóstica a cada caso, según Marta Román, investigadora principal del proyecto y miembro del Servicio de Epidemiología y Evaluación del Hospital del Mar.