Alergias más comunes, ¿sufres alguna?

Lo curioso de estos procesos es que se desconoce las causas por las que se desencadena la alergia a una sustancia determinada: éstas pueden aparecer y desaparecer a lo largo de nuestra vida. Con todo, en los últimos años han aumentado las alergias, en parte debido al aumento de la polución y también debido a la falta de exposición a agentes infecciosos y al uso de antibióticos. En este último caso, la alergia se desarrollaría debido a que el sistema inmunológico no ha madurado lo suficiente, al no verse estimulado, llevándole a reaccionar de forma exagerada ante elementos no peligrosos.