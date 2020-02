Los síntomas de alarma ante un ictus cerebral, la enfermedad que crece y suele volver

¿Qué es un ictus?

El ictus es una enfermedad cerebrovascular que se produce por la disminución u obstrucción del flujo sanguíneo. Ello provoca que la sangre no llegue al cerebro con normalidad ni en la cantidad necesaria para su funcionamiento, dado que las células nerviosas no reciben oxígeno y, por tanto, pueden dejar de funcionar. Otra forma de llamarlo es Accidente Cerebro Vascular (ACV), embolia o trombosis.

¿Cuáles son las causas del ictus?

Mantener hábitos de vida saludables es clave para reducir el riesgo de sufrir un ictus: si bien es cierto que existen factores no controlables, otros como el hecho de fumar, no practicar deporte, consumir mucho alcohol o no alimentarnos de forma adecuada son variables que se encuentran bajo nuestro control.