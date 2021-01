La importancia del diagnóstico temprano: “Fue una época de miedo, angustia e incertidumbre"

Con todo, la rapidez en el diagnóstico facilita las cosas , a reducir incertidumbre y acotarse el problema desde el primer momento: "Nuestra experiencia no fue mala, dentro de lo que cabe, porque fueron relativamente rápidas las consultas del neurólogo y del psicólogo, con lo que durante el verano ya teníamos hecho el diagnóstico".

La falta de alertas es frecuente, ya que los niños, por su propia naturaleza, suelen ser más inquietos que los adultos. Por eso es habitual que, como en el caso de Ana, nada haga sospechar que existe un trastorno detrás. Para ellos, "no había nada que nos despertara alerta, porque era movido, pero eso no nos llamaba la atención, quizás por la edad y porque es varón. Hacía mucho deporte y estaba bastante al aire libre, por lo que en casa no se notaba demasiado a esa edad. Pero en el colegio era desordenado, hablaba sin pensar y en cualquier momento, se olvidaba las cosas, se movía mucho..."