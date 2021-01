Última hora del coronavirus | La vacunación peligra en varias CCAA mientras la presión crece en los hospitales

Los contagios de coronavirus han vuelto a repuntar en Aragón que ha notificado 897 nuevos casos, 26 más que los confirmados un día antes, y seis fallecidos, todos en la provincia de Zaragoza. Según los datos provisionales publicados este jueves en el Portal de Transparencia por el Gobierno de Aragón, 568 de esos casos corresponden a la provincia de Zaragoza, 256 a la de Teruel y 57 a la de Huesca, y en 16 no se ha identificado la procedencia.

La polémica con la vacunación de personas que no se encuentran en el primer grupo establecido en el protocolo nacional se está extendiendo a cada vez más sectores, y ya alcanza a al menos 700 ciudadanos, de los cuales la mayoría son políticos, altos cargos, sindicalistas liberados, cúpula militar o informáticos, entre otros. De estos cargos públicos, tan sólo nueve han decidido dimitir y uno de ellos ha sido cesado, por lo que en total diez personas han dejado su cargo por vacunarse cuando no les correspondía.

7.15 Los hospitales en España no dan más de sí . Varias comunidades están derivando pacientes a centros privados. También lo va a hacer Madrid, a pesar de la construcción del hospital Isabel Zendal. Sanitarios de todo el país denuncian el incremento de camas UCI, sin personal para atenderlas. La situación que relatan recuerda demasiado a marzo y abril

06:45 La escasez de vacunas en algunas comunidades ha llegado al límite. Diez mil personas no podrán recibir la segunda dosis la semana que viene en Cataluña. Andalucía dice haber puesto el 99,9 por ciento de las recibidas y en Madrid se paraliza la vacunación, es decir, durante dos semanas no se suministrará la primera dosis en la comunidad. Eso no implica, según el vicepresidente madrileño, que se vayan a poner en marcha nuevas restricciones.