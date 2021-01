De los 700 políticos y altos cargos que se vacunaron contra el covid sin respetar el protocolo solo 9 dimiten

En España el verbo dimitir no existe. No entra en nuestra cultura eso de asumir los errores, pero sí el justificar o tirar balones fuera cuando nuestro comportamiento no está a la altura de nuestra responsabilidad. Esto parece estar detrás de las escasas nueve dimisiones de los 700 políticos y altos cargos que se vacunaron contra el covid saltándose el protocolo que priorizaba a los mayores de las residencias.