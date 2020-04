Última hora del coronavirus: "Es probable que el coronavirus vuelva el invierno que viene"

España registra 190 839 casos positivos y 20 002 fallecimientos

Se cumple la quinta semana de confinamiento en nuestro país

A partir de ahora, las comunidades deben reportar los datos de casos confirmados con síntomas y asintomáticos

Estados Unidos registra más de 700 000 contagios por coronavirus y 37 079 decesos. La pandemia ha afectado ya a 185 países del mundo y ha contagiado a más de dos millones de personas. En España, la polémica ha surgido después de que la cifra de muertes de COVID-19 por parte de Sanidad presenta "desajustes" con las registradas por los gobiernos de las comunidades autónomas. La cifra oficial en nuestro país es de 190 839 casos positivos y 20 002 fallecimientos. Las autoridades han cerrado el pabellón 7 del hospital Ifema ante la bajada de presión asistencial.

12.29: La Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo un total de 83 341 acciones de vigilancia y protección sobre víctimas de violencia de género en los primeros 31 días de vigencia del estado de alarma, lo que supone un 25,27% más respecto al mismo periodo del año pasado.

12.22: La Policía griega ha arrestado a 13 fieles ortodoxos cuando intentaban entrar en una iglesia del Pireo para celebrar una misa de la Pascua Ortodoxa en plenas restricciones contra la propagación del coronavirus.

12.20: La Rioja ha sumado este sábado 152 nuevos positivos, lo que hace que se hayan alcanzado los 4 250 casos de COVID-19 confirmados acumulados desde el inicio de la crisis sanitaria. Además, se han registrado 10 nuevos fallecidos, con lo que la cifra de personas que han perdido la vida por coronavirus alcanza las 272 personas en la región.

12.18: Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid a Stage Entertainment, la promotora del musical 'El Rey León', por "no reembolsar el dinero de las entradas" a los clientes que lo soliciten tras haber sido cancelado el espectáculo por el estado de alarma.

12.15: El jefe de neurocirugúa del Hospital Puerta del Hierro, el doctor Jesús Vaquero, ha fallecido este viernes y aumentan ya a siete los profesionales sanitarios fallecidos por coronavirus "Son días muy duros. Ha fallecido el doctor Jesús Vaquero, jefe de neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro, referente mundial y pionero en el tratamiento de lesiones medulares. Mi pésame a su familia, amigos y compañeros. Descanse en Paz", ha trasladado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en su cuenta de Twitter.

12.10: Aragón ha detectado un total de 4 761 casos confirmados de coronavirus. Del total, 2.180 han necesitado hospitalización -243 en UCI-, 1 121 han sido dados de alta hospitalaria y hay 738 casos confirmados en profesionales sanitarios. Un total de 601 afectados han fallecido.

12.05: Julio, de 54 años, se quedó en la calle el pasado 22 de marzo cuando a su mujer y a él les echaron del hostal en el que vivían en Madrid por retrasarse en el pago de la habitación. Ahora duerme en la calle y aunque asegura que los vecinos se han portado muy bien con él llevándole almohadas, reconoce que "sí" tiene miedo y "respeto" al coronavirus. "Tengo mucho respeto al virus. ¿Miedo? Sí, pero me hace estar más atento a todo. ¿Tú sabes si tienes coronavirus? Yo tampoco lo sé, ¿dónde están las pruebas?", señala Julio en declaraciones a Europa Press.

12.00: La consejera de Salud de Navarra, Santos Induráin, ha reconocido que se ha producido una "disfunción" en los datos de fallecidos por coronavirus en Navarra y ha subrayado que "no ha habido interés de ocultación de ningún tipo".

11.57: Al menos 53 sacerdotes han fallecido en España como consecuencia del coronavirus, según el recuento realizado por Europa Press con datos de 56 de las 70 diócesis españolas, a fecha de este jueves 16 de abril, y actualizaciones de algunas diócesis a viernes 17 de abril.

11.52: Jugadores del Athletic Club y la Real Sociedad, en el día en el que se iban a enfrentar en la final de Copa, se han unido en un vídeo en el que subrayan "la trascendencia de pelear juntos por la auténtica final que toda la sociedad está disputando en la lucha contra el coronavirus".

11.47: Más de 52.300 niños aragoneses han recibido el diploma con el que el presidente de Aragón, Javier Lambán, reconoce su colaboración en la lucha contra el coronavirus permaneciendo en sus casas. Lambán lanzó el pasado sábado esta iniciativa en Twitter, un diploma en el que asegura junto al dibujo de un arcoiris que "todo irá bien" y que agradece a cada uno de los niños que lo solicite que haya superado su primera cuarentena "con buena actitud y una gran sonrisa".

11.40: La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, asegura que no contempla la opción de aplazar las pruebas de acceso a la universidad, la antigua Selectividad, hasta septiembre en el caso de que la pandemia del coronavirus impidiera los exámenes presenciales en el calendario previsto, entre finales de junio y principios de junio.

11.35: El pabellón 10 del recinto ferial de Ifema custodia el almacén más valioso estos días para la Comunidad de Madrid, de 21.600 metros cuadrados y activo las 24 horas del día, para distribuir los 48,6 millones de unidades de material sanitario recibidos hasta el momento entre hospitales y residencias.

11.28: Castilla-La Mancha ha reportado 352 nuevos contagiados por coronavirus este sábado, lo que eleva su cifra hasta los 16 349, y acumula un total de 1 913 fallecidos por la enfermedad, 61 más que en el último recuento de este viernes, según datos ofrecidos por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

11.21: Los Reyes Felipe y Letizia han conversado este sábado con Antonio Romón, director médico y asistencial del Hospital de Vall d'Hebrón, el más grande toda Cataluña y el que más casos ha tratado de COVID19 en esta Comunidad Autónoma, la más afectada por la enfermedad después de Madrid, ha informado la Casa del Rey.

11.15: La consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha defendido mantener mucha prudencia y no enviar mensajes demasiado optimistas, porque el número de casos es muy elevado, y el riesgo de rebrote, muy grande: "Hace cinco días que nos encontramos en el pico, pero esto no quiere decir que nos tengamos que relajar".

11.09: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que los estados recibirán 5,5 millones de hisopos o bastoncillos para diagnosticar el coronavirus, al tiempo que ha reiterado que los gobernadores son los "responsables" de llevar a cabo las pruebas. "En las próximas semanas, el Gobierno enviará 5,5 millones de hisopos a los estados", ha indicado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca. "Los gobernadores son los responsables de hacer las pruebas", ha agregado.

11.07: El diputado de Foro en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, ha asegurado que los Ayuntamientos necesitan un "cambio legislativo" para que puedan establecer bonificaciones del IBI a aquellas actividades que se hayan visto afectadas por el impacto de la crisis del coronavirus.

11.05: La cuota cobrada en marzo a los autónomos será devuelta en la segunda quincena de mayo, según la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). La TGSS ha explicado en una publicación de su cuenta de Twitter que actuará de oficio en la devolución de estas cuotas de autónomos cuando se superpongan con la prestación extraordinaria por cese de actividad sin que estos trabajadores tengan que solicitarlo.

11.03: La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, considera que "la verdadera Europa se está levantando ahora" en una entrevista exclusiva concedida a Efe, en un momento en el que se abren grandes expectativas en multitud de ámbitos.

10.53: Madrid asegura que los decesos por COVID-19 en la región ascienden a 12 589, por lo que serían 5 582 más de lo que se refleja en los datos del Gobierno. La Comunidad de Madrid ha insistido en que la cifra aportada por Sanidad solo incluye los acaecidos en hospitales, con PCR positivo o diagnóstico clínico (7 007 muertes).

10.50: El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto, mediante una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, diseñar en coordinación con las Comunidades Autónomas y las sociedades científicas, protocolos de actuación específicos con los que garantizar la preservación de la salud de pacientes considerados de riesgo ante crisis sanitarias que, del modo en el que se está produciendo la pandemia por coronavirus (COVID-19), puedan acontecer en España en el futuro. La iniciativa de los populares destaca que del conjunto de fallecidos y afectados en el mundo por el coronavirus, gran parte de ellos responde a un perfil caracterizado por la edad avanzada y la existencia de afecciones médicas previas al contagio, como por ejemplo, el asma, la diabetes o las enfermedades cardíacas.

10.47: Rusia ha confirmado ya un total de 313 fallecimientos por coronavirus en todo el país desde la declaración de la pandemia mientras que los casos de contagio se cifran ya en los 36 793, según el centro de supervisión del virus en Rusia. "En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 4 785 casos de infección por coronavirus en 79 regiones del país", ha informado el centro, que constata una subida del 15 por ciento en contagios diarios.

10.40: Singapur ha rebasado este sábado los 5 000 contagios por coronavirus tras 623 nuevos casos de la enfermedad, según el Ministerio de Salud, en lo que parece tratarse según los investigadores de la consecuencia de la segunda ola de contagios importados al país de hace unas semanas, procedentes del extranjero.

10.30: ¿Están bien cuidados los sanitarios? "Los sanitarios son los más expuestos al virus. Los ventiladores que utilizan los enfermos conlleva que sean intubados, esto expone a los profesionales porque se crean aerosoles. Los equipos de protección, las mascarillas, en algunos momentos, han escaseado. El stock ha estado al limite, en algunas situaciones. Se ha conseguido que llegaran los equipos. El problema ha sido la enorme demanda, muy por encima de lo habitual", explica el director del CCAES.

"Es cierto que tenemos que reflexionar sobre cuánto impulsamos la ciencia y la innovación. Muchos de los que nos escuchan, deben escuchar su vocación. Hubo una epidemia hace 17 años -SARS-, yo estaba en la estación espacial, y los países donde la epidemia fue más fuerte se prepararon de mejor manera. Ahora nos hemos concienciado nosotros", precisa el ministro de Ciencia.

10.23: ¿Por qué no hicieron antes que nos quedaramos en casa? ¿Cuándo terminará el confinamiento? "El Gobierno y los expertos estamos pensando cómo lo haremos. Antes, habrá que hacer experimentos científicos correctos para medir la realidad de la situación. Hay que ver el efecto de las medidas que tomamos. Sabemos algunas cosas, pero tenemos que saber más", señala Duque.

"Es obvio que la transmisión está descendiendo. Tenemos que tener un número de casos diarios suficientemente pequeño para que, si nos volvemos a relacionar, no explote de nuevo la epidemia y detectemos los casos con exactitud. Tenemos que tener respuesta para los enfermos. Los enfermos han sido tantos en un momento determinado que los sistemas sanitarios han estado al límite de su capacidad. Esto no puede volver a pasar. No sabemos realmente las personas que están infectadas. Sabemos los cuadros clínicos que revisten cierta gravedad, pero hay muchos asintomáticos", ha añadido Simón.

"Todo el intercambio entre personas con España e Italia hizo que tuvieramos casos importados. Fue ese momento cuando tuvimos transmisión. Eso elevó el riesgo y, por tanto, tomamos las medidas que tomamos", señala Simón sobre el inicio de la pandemia en nuestro país.

10.20: ¿Cómo se coloca una mascarilla? "El lado de color -el azul de mascarilla higiénica- va por fuera. No hay que tocarla, hay que cogerla por los lados. Con el alambre te ajustas la mascarilla en la nariz y en los lados, con los pliegues. No hay que tocarla por dentro", explica el ministro de Ciencia, Pedro Duque.

10.14: "Es difícil hablar de excepciones. Imponemos normas generales porque hay que evitar exceso de excepciones. La familia que esta junta, al salir juntos no tienen más riesgos, pero sí lo tendrán con otras familias. Las excepciones se convierten en generalidades. En una familia donde no hay casos, no hay riesgo de transmisión, pero es difícil saber si hay algún caso. Cualquier acción de compartir puede conllevar riesgos, por mínimo que sea", explica Fernando Simón a una cuestión sobre el contagio entre familias.

10.07: ¿Puede atacar el invierno que viene el coronavirus? "No lo sabemos todo. Sí que sabemos cómo se comportan otros coronavirus. Vienen cada otoño e invierno. Este no lo sabemos. No sabemos cómo van a afectar todas las medidas de control. Es difícil pensar que lo vamos a erradicar en el mundo. Es probable que el invierno que viene vuelva", ha señalado Fernando Simón, director del CCAES.

¿Por qué se contagia tan rápido el coronavirus? "Sospechabamos que una persona con síntomas era fácil de detectar. La gente se piensa que si mides la fiebre, y no presentas, no estás infectado, y no es así. Eso no lo sabíamos al inicio de la epidemia. Algunas personas sin síntomas, pueden transmitir dos días antes de presentar síntomas. Sabemos mucho más que antes", ha comentado Simón.

10.05: "Si una persona tose, y se tose en la mano, la persona puede contaminar. Yo tengo tics desde niño y es difícil no tocarse la cara, pero hay que eliminar las vías de transmisión", ha señalado Simón al ser preguntado por medidas de prevención.

"Hay estudios que demuestran la propagación del virus a partir de las gotas una persona contagiada, desde los balcones se canta, y se puede toser. No podemos dar una respuesta absoluta", ha comentado Duque al ser preguntado sobre si alguien puede contagiarse en el balcón. "No hay evidencia, hay que tener un contacto estrecho", ha añadido Simón respecto a la cuestión.

10.00: Turquía ha empezado a liberar miles de presos para descongestionar sus cárceles ante el avance del Covid-19, causando controversia por la puesta en libertad de varios jefes mafiosos, mientras que periodistas, políticos y activistas de la sociedad civil siguen entre rejas.

La espectacular salida de prisión en la noche del jueves en Ankara del jefe mafioso ultranacionalista Alaattin Çakici, escoltado por cientos de coches con sus seguidores, fue criticada el viernes por representantes de la oposición y organismos de derechos humanos.

9.55: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido que el camino de la recuperación tras la crisis del coronavirus pasa por políticas de expansión fiscal y activación de la demanda: "Hay que gastar lo que sea necesario para salvar vidas, para mantener el consumo y evitar el cierre de empresas".

En una entrevista en Cuarto Poder, Iglesias pone como ejemplo que la inversión pública en el Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno se ha comprometido a tener preparado en mayo permitirá que personas en situación vulnerable mantengan un mínimo nivel de demanda y a al mismo tiempo que tanto las grandes empresas como las pymes y los autónomos "puedan seguir facturando".

9.50: El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado una encuesta destinada a conocer la situación de los profesores de los centros públicos que trabajan con sus alumnos a distancia desde el comienzo del estado de alarma. En una nota de prensa, la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid exige "confianza en el profesorado y respeto por la autonomía de los centros", cuyos docentes "han debido reinventar su forma de trabajar".

9.47: La Corte Electoral de Uruguay ha decidido esta viernes aplazar las elecciones departamentales y municipales en el país, previstas para el próximo 10 de mayo, al 27 de septiembre por el avance de la pandemia del coronavirus. Entre las razones que ha esgrimido el órgano electoral para este aplazamiento se encuentra la declaración del Gobierno uruguayo del estado de emergencia en el país. El organismo comunicó tras ello a los partidos políticos que no podía "asegurar el normal desarrollo del proceso y la jornada electoral del 10 de mayo de 2020".

9.45: Entre 300.000 y hasta un máximo de 3,3 millones de personas podrían perder la vida como resultado directo de la pandemia de coronavirus en África en función de las medidas que se adopten para frenar su propagación, según advierte en un informe la Comisión Económica para África de la ONU (UNECA). Por ahora, en el continente se han registrado más de 18 300 casos y más de 960 muertos.

9.42: El ministerio de Sanidad ha actualizado este sábado la lista de medicamentos esenciales para la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19, sobre los que hay que informar de su suministro, abastecimiento y fabricación para asegurar que el mercado cuenta con los productos necesarios.

Así lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recuerda que el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo sobre el por el estado de alarma estableció que el Ministro de Sanidad, como autoridad delegada competente, puede impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado con los productos necesarios para la protección de la salud pública.

9.39: El Gobierno de Taiwán ha vuelto a pedir a la Organización Mundial de la Salud que le incluya como miembro en la organización frente a las presiones soberanistas de China al entender que su respuesta al coronavirus podría ser un modelo a seguir por otros países.

"Es necesario que nos incluyan durante esta pandemia. Es urgente", ha reclamado la portavoz de Exteriores, Joanne Ou, quien ha recordado que el propio presidente de EEUU, Donald Trump, recordó este viernes que la OMS había obviado un correo enviado por las autoridades médicas tawanesas a finales de diciembre que avisaba de la transmisión personal del virus.

9.34: Al menos 7 000 personas han muerto en las residencias para la tercera edad en Estados Unidos a causa del coronavirus, que ha asolado ya más de 4 000 hogares de ancianos, según ha informado el diario 'New York Times', que describe una panorámica desoladora de la situación en estos lugares.

En general, alrededor de una quinta parte de las muertes por el virus en Estados Unidos están relacionadas con hogares de ancianos u otros centros de atención a largo plazo, según muestra la revisión de casos del medio, y más de 36 500 residentes y empleados en todo el país han contraído la enfermedad.

9.30: Japón confirma que en el país se han alcanzado los 10 000 casos de coronavirus.

9.26: La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en Alemania a más de 137 000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 4 000, según el último balance de este sábado publicado por Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. En las últimas 24 horas, Alemania ha sumado 3 609 casos nuevos de coronavirus, récord de la última semana, y 242 fallecidos, lo que eleva el balance a 137 439 personas contagiadas y 4 110 víctimas mortales por la pandemia.

9.25: El ministerio de Salud de China ha registrado este viernes 27 casos nuevos de coronavirus, de los que 17 han sido importados del extranjero y, de los casos de transmisión local, siete se han producido en la provincia de Heilongjiang, dos en Guangdong y uno en Sichuan. Durante el viernes no se ha producido ninguna muerte por coronavirus, aunque la cifra de fallecidos que manejan las autoridades ha ascendido a 4 632, al sumarse los nuevos datos de Wuhan, origen del virus, y el número de contagios se ha elevado a 82 719.

9.24: La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha implementado un mecanismo de auditoría y seguimiento del uso realizado de los fondos destinados para la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en El Salvador. En concreto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) ha desplegado a 30 profesionales para llevar a cabo este proceso durante los próximos seis meses, según ha informado la organización en un comunicado.

9.22: Lady Gaga, Alicia Keys, Usher o Jennifer López son algunos de los muchos artistas de reconocida fama internacional que actuarán en el "One World: #TogetherAtHome", el gran concierto solidario que MTV ofrece ese sábado en directo para ayudar en la lucha contra el coronavirus.

9.18: El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, responderán este sábado a las preguntas que les formulen niños de toda España sobre la pandemia del coronavirus.

El acto, bajo el título #LaInfanciaPregunta, iniciativa del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y la Plataforma Infancia, arranca a las 9 horas 30 y estará protagonizado por niños de diferentes edades, orígenes y situación en nuestro país. Las preguntas se harán mediante vídeos grabados o por vía telefónica.

9.10: Texas será el primer estado de Estados Unidos en reabrir paulatinamente la economía en el marco de la pandemia del coronavirus, mientras que Louisiana y Montana aseguran no estar preparados aún.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, que pertenece al ala más conservadora del Partido Republicano, ha firmado este viernes una orden ejecutiva que describe un plan sobre "cómo abrir la economía de Texas", ha anunciado en una rueda de prensa.

9.05: El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, ha declarado este viernes como obligatorio el uso de mascarillas fuera de las viviendas en un intento por prevenir los contagios de coronavirus.