La OMS advierte de que no hay certeza de que vencer al coronavirus genere inmunidad

Una de las grandes incógnitas que los expertos aún no han espejado en la crisis del coronavirus es la relativa a la inmunidad a esta enfermedad que está afectando a millones de personas en todo el mundo. Y es que aunque todo el mundo quiere creer en la presencia de anticuerpos en la sangre que atacan al virus y brindan protección, nadie sabe si esta sería permanente o no. La OMS tampoco está segura de ello. "No hay evidencias de que los supervivientes de coronavirus generen inmunidad", han advertido los principales expertos de la organización.