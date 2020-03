"Estoy encerrada en casa con él": la situación de la violencia de género en cuarentena por coronavirus

En China se triplicaron los casos de violencia de género durante la cuarentena

España vive sus días más negros ante el coronavirus. La pandemia ha hecho que el Gobierno haya tenido que decretar el ‘estado de alarma' y limitar la libre circulación. Las autoridades instan a la población a confinarse en casa. En muchos casos, dentro de los hogares, se verán situaciones tensas. Pero si hablamos de las mujeres maltratadas, la situación se pone más seria aún. Se trata de una cuestión que nos abarca a todos, según apuntan los expertos y las fundaciones de víctimas de maltrato. La ciudadanía tiene mucho que hacer.

En 2020 han muerto 17 mujeres a causa de la violencia de género -último dato 12 de marzo-, números que preocupan. “El coronavirus no te exime para romper el silencio. Todos los fines de semana de 2020 ha habido asesinatos de mujeres. Esto no ha pasado por el coronavirus. Lo que sí decimos es que, si una mujer quiere dejar al maltratador, que no se lo diga, porque ahí es donde nos matan”, señala a Informativos Telecinco Ana Bella, presidenta de la Fundación Ana Bella.

“Hay situaciones muy duras. Hay muchas mujeres maltratadas que aún no han denunciado y siguen viviendo con sus maltratadores. En España son más de un millón y medio. Hay mujeres que no querían denunciar, pero sí querían divorciarse, y ahora están encerradas con su agresor y con los hijos”, añade.

“Nos llegan whatsapps y, para ellas, no es un confinamiento. Hablan al respecto como “esta situación es horrible”, otras nos dicen “estoy encerrada con él”… se sienten vulnerables. Nosotros las acompañamos, pero ahora ante esta situación no podemos ni llamarlas porque tienen a su agresor al lado”, asegura Bella sobre esta cuestión tan delicada.

“Más del 90% de los asesinatos se han dado en el hogar después de que la mujer transmita su intención de separación. Hay que evitar situaciones de riesgo. Tienen que pedir ayuda, al 016 o a la Fundación Ana Bella, por ejemplo. En Andalucía el número de ayuda a la mujer es 900 200 299. La violencia de género también es una pandemia que sufrimos 1.200 millones de mujeres. Habría que ponerle la misma atención que con el coronavirus”, dice Bella.

La Asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato, MUM, asegura que esta situación pone más en riesgo a las mujeres que sufren violencia de género. “Me comentan fuentes del 016 que sí está aumentando el número de llamadas. Y eso que la situación de estar con la persona impide hacer una llamada o contactar con nuestra Fundación. Me gustaría hacer un llamamiento a la sociedad, porque si alguien escucha gritos, insultos o golpes en casa de su vecino, que llame a la Policía”, comentan fuentes de MUM a Informativos Telecinco.

Las fundaciones que apoyan a este colectivo tan vulnerable, normalmente, quedan en lugares físicos para tratar de ayudar a la persona, pero ante la pandemia, la situación se ha dificultado al máximo. “Las mujeres que se encuentran en esta situación deben confiar en sí mismas y creer en su instinto, en el tema del miedo. Si lo necesitan, deben seguir pautas, por ejemplo; que pidan ayuda; que si hay una bronca que se alejen de lugares donde haya objetos peligrosos, como los cuchillos; y que salgan corriendo de la casa si lo necesitan. Es una causa de fuerza mayor. Si lo hacen, que salgan con los productos de primera necesidad a mano. Suena así de fuerte, pero es así”, comentan desde MUM.

El 016 sigue activo

La Fundación Ana Bella asegura que esta situación ha creado el caos en este ámbito. “No estábamos preparados para esto. Nosotras hacemos atención por teléfono, por Skype… Hay que recordar que el 016 sigue activo, que las casas de acogida siguen abiertas y que la Policía va a seguir ayudando. No por este confinamiento hay que aguantar al maltratador. Los juzgados contra la violencia de género siguen abiertos, los demás cerrados”, informan desde Bella.

“Las gestiones las mantenemos online. Si es una primera vez que nos llaman, y conviven con la persona que maltrata, es muy complicado. Las sesiones online, en estos casos, las tenemos que posponer. También atendemos a nivel telefónico, hay personas que trabajan, pero no podemos hacer mucho más. Los servicios públicos tienen que dar un paso adelante”, añaden las fuentes de MUM.

⚠️Si estás o conoces a alguna mujer que está sufriendo #ViolenciaDeGénero, os recordamos que los servicios de atención y asesoramiento están activos. Estamos aquí para vosotras.

☎️Servicio telefónico 016

💻Servicio online 016-online@mscbs.es

🔍Recursos: https://t.co/gpWYrQqrVz

"Aunque no se den episodios de maltrato físico en estos días, es importante que la víctima no minimice el maltrato que vive y que tome conciencia de su realidad para poder salir de ello. Una mujer maltratada tiene que saber que será atendida igualmente en una comisaría o en un centro de salud para obtener un parte de lesiones. Que no dude en pedir ayuda y en denunciar una agresión cuanto antes", señalan a Informativos Telecinco fuentes del Instituto PSICODE

"La situación de aislamento fomenta este control hacia la víctima y mayor sumisión de la víctima , por lo que quizás el maltratador no tiene tantas explosiones de ira en estos días. Tiene a su víctima en casa , a su lado, perfectamente controlada. Sin embargo, otros tipos de maltrato como el psicológico y el sexual si pueden aumentar en esta situación", añaden desde PSICODE.

La fundación Ana Bella tiene una red de 21.600 voluntarias en 72 países que utilizan un grupo de Facebook. "Las propias supervivientes hemos transformado nuestro sufrimiento en empatía y experiencia para ayudar a otras. Esto es como una vacuna para una pandemia global como es la violencia de género", señalan.

China, país de origen del nuevo coronavirus, registró un repunte de casos durante el período de cuarentena. “En China se triplicaron los casos de violencia de género durante la cuarentena. De hecho, en la zona de Hubei, hay una asociación que se llama Jingzhou, que el año pasado en febrero atendió a 47 mujeres que denunciaron, y este año en el encierro han sido 172 el mismo mes. Pasar 24 horas con el matratador es terrible”, apunta la Fundación Ana Bella.

“Entre las mujeres casadas -en China-, que son las que se cuentan, no las que viven en pareja –que son muchísimas-, son 90 millones las maltratadas. Serán más, muchas de las que no están casadas todavía y están siendo maltratadas, ya que no entran en el registro oficial chino. Había una asociación también que puso un cartel en las calles que decía “Lucha contra el virus, no contra tu familia”. También hicieron cursos de cómo responder a la violencia de género durante la cuarentena”, añaden desde Bella.

Responsabilidad de los ciudadanos

“La sociedad debe tomar conciencia en esto. No nos podemos quedar cruzados de brazos, hablo por todos los ciudadanos. Afortunadamente, creo que la sociedad está más concienciada que antes", comentan desde MUM sobre la responsabilidad de los ciudadanos. Clave en estos casos.

"Muchas mujeres creen que no están siendo maltratadas, pero la gente que las rodea sí lo puede ver. Aquí tiene mucha importancia la colaboración de la ciudadanía en estos momentos. Somos muchas las mujeres que hemos pasado por lo mismo y vamos a ayudarlas a superarlo", destacan desde Ana Bella.

Responsabilidad de las instituciones

“Las mujeres maltratadas deben ponerse de inmediato en comunicación con las administraciones públicas. Estos procesos se van a acelerar para darle salida a las mujeres que se encuentran amenazadas en casa. El problema del maltrato y el confinamiento por emergencia sanitaria, son dos hechos que no deberían coexistir juntos. Hay que buscar una solución más rápida", comenta a Informativos Telecinco el psicólogo Daniel Velázquez, de Doctoralia.

“La situación es muy delicada. Si estás confinada en casa con la persona que te maltrata, quizá a lo mejor es el momento de ponerte en una situación en la que tengas que tomar medidas. Es muy difícil, porque no tienen escape ahora. Desde fuera vemos que es muy sencillo lo que tiene que hacer una persona maltratada, que es dejar atrás esa situación, pero no es tan fácil ni sencillo, sino todo el mundo lo haría", señala al respecto el psicólogo clínico Miguel Ángel Rizaldos Lamoca a Informativos Telecinco.

“Esto es terrible. Creo que debería ser una de las cosas que más tendrían que preocupar a las instituciones. Tanto a nivel político como a nivel de salud. La posibilidad de ayudarla debe ser colectiva. La situación de estas mujeres no se ha producido ahora, sino que se agravan sus circunstancias. Incluso pudiendo pedir ayuda, no la piden por la indefensión que sienten y a la que están sometidas. Habría que buscar la manera desde fuera de protegerlas, tratar de hacer seguimientos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Sobre todo en estos casos", apunta el psicólogo Eduardo Polín, profesor de la Universidad Europea, a Informativos Telecinco.

Plan de refuerzo en Aragón para proteger a las mujeres maltratadas

El Gobierno de Aragón ha establecido un plan de refuerzo para mujeres víctimas de violencia machista, dado que la situación de confinamiento domiciliario por el coronavirus puede generar más conflictos por perfiles violentos o con adicciones, ha explicado este lunes la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

Plan de refuerzo para mujeres víctimas de violencia de género.



Se refuerzan los servicios mínimos en los juzgados de violencia de género y se reordenan las viviendas.



Los puntos de encuentro siguen abiertos con refuerzo de medidas higiénicas