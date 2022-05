Luis Lorenzo y su mujer aseguran no haber cobrado la herencia de su tía: "No se ha tocado"

Así lo ha señalado el abogado de la pareja, Francisco Pérez Platas, al diario El Comercio , quien cree que el secreto de sumario del caso no tardará en levantarse. Ambos se encuentran en libertad con cargos , aunque tienen que comparecer cada semana en el juzgado, además de haber sido retirado su pasaporte de forma provisional por el riesgo de fuga.

Hace más de un año los dos acusados, Luis Lorenzo y su mujer Arancha, se llevaron a María Isabel desde Grado, Asturias. Su casa se quedó con la calefacción puesta. No la cerró. Nadie sabía que se marchaba a Madrid. Sus hermanos y sobrinos intentaron hablar con ella, pero ya nunca lo lograron. Les extrañó que se fueran con Arancha y Luis porque el año anterior había ido una semana y les dijo que no quería volver porque no la trataban bien.