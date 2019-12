Primer parto de urgencia en Verín tras el cierre del paritorio del hospital

La polémica se ha sembrado de nuevo sobre el Hospital de Verín, esta vez sobre el último parto que han atendido, el primero desde el cierre de su paritorio. Los hechos ocurrían esta madrugada, cuando una mujer acudía al centro sobre la 01:00 de la madrugada. Se encontraba de parto, la bolsa ya se había roto y los médicos temían que si la trasladaban a Ourense, como dicta el protocolo, el parto tuviese lugar en la ambulancia. El ginecólogo de guardia, Javier Castrillo, decidió entonces cancelar el traslado, que ya se había solicitado. El parto avanzaba de manera muy rápida, por lo que era muy probable que la mujer no aguantase esos 70 kilómetros hasta el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Finalmente, ha dado a luz durante esta madrugada en el hospital de Verín.

Una situación que los profesionales de este hospital ya predijeron, tras la decisión de la Xunta de cerrar su paritorio. En un parto rápido, como era este caso, de producirse el traslado puede llegar a término en la ambulancia e incluso en un vehículo personal, sin ningún tipo de asistencia médica. El principal problema para llevar a cabo el parto no era la falta de medios en el caso de la madre, sino en el caso del bebé. En el hospital de Verín no hay pediatra de guardia, por lo que el ginecólogo llamó para solicitarlo. Castrillo afirma que en un primer momento les negaron la asistencia pediátrica desde Ourense, a pesar de la situación. Le dijeron que él “había asumido la responsabilidad y que tenía que ser consecuente con ella”.

Castrillo decidió entonces comunicarse con el juez para informarle del problema, solo así lograron que asistiera un pediatra. Lejos de zanjar la polémica hoy se ha decidido trasladar al bebé al hospital de Ourense, algo que los profesionales de Verín califican de “lamentable”, ya que le han separado de su madre. Ella continúa ingresada en el hospital en el que dio a luz, donde controlan que no sufra ninguna complicación postparto. Apuntan que “Sin justificación clínica no se debe separar al niño de la madre”. Lo traslada Eva Fernández, portavoz de los trabajadores del Hospital de Verín, que además insiste en el nerviosismo general entre las embarazadas por la posibilidad de sufrir una situación similar. Una situación, que en este caso ha terminado bien pero que podría no haberlo hecho.