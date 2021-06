La abuela de los niños de Godella: "La psiquiatra dijo que estaba perfectamente, pero llevaba días delirando"

Noemí ha dejado claro que la psiquiatra que atendió a su hija dijo que estaba bien , solo algo tensa y que ella era demasiado controladora. Pero la realidad es que no estaba en condiciones de cuidar a los niños. La abuela de los pequeños era considerada una enemiga en esa casa donde los insultos y las peleas eran una constante. La abuela ha relatado un episodio de locura de María en febrero de 2019. La encontraron su hijo y ella en la huerta buscando a sus ancestros. Luego se fue con el niño 12 horas con un bebé de 5 meses.

El día 13 de marzo, Noemí volvió a contactar con el Teléfono del Menor. Les informó de que Aimiel, el mayor de sus nietos, llevaba desde el 20 de febrero sin asistir a clase. El centro contactó con la madre y esta se excusó diciendo que no iba porque Gabriel había encontrado trabajo en otro municipio y se iban a trasladar. Esto no le bastó al centro, que le pidió a la madre que hiciera los trámites en persona. Nunca los hizo. El día 14 de marzo llegó la llamada al 112. Y poco después, la frase de Gabriel. "No se preocupen. Están todos muertos".