"Corta el duelo y engaña": el lado oscuro de revivir virtualmente a los que se fueron

¿Estamos preparados para afrontar la muerte?, la cultura occidental trata a uno de los principios de la vida, la muerte, como algo inexistente , se evita hablar de ello, pero cuando la sufrimos en nuestro entorno no sabemos cómo enfrentarnos a ella.

En una entrevista posterior realizada a Jang aseguró haber estado en el paraíso: "Estuve con Nayeon, me llamó con una sonrisa , fue un encuentro muy breve, pero muy feliz"

“Es absolutamente perjudicial para la persona”

Los psicólogos aseguran que esta tecnología es totalmente contraproducente para las personas, entre ellos está la psicóloga Timanfaya Hernández, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: "Es absolutamente perjudicial para la persona, no permite elaborar las etapas del duelo. Entendiendo la necesidad desde esa pérdida, lo que la persona tiene que mantener son situaciones que la recuerden, pero tiene que conseguir normalizar, no vivir como si no hubiese pasado"