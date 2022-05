Antonio Resines habla sobre las secuelas de la covid y da un aviso: "La pandemia no se ha acabado"

Antonio Resines ha hablado con Informativos Telecinco sobre su estado de salud tras estar ingresado por coronavirus en el hospital

El actor español, de 67 años, se encuentra muy bien, aunque tiene secuelas tras su ingreso por covid, como dolores en las articulaciones

La confesión de Antonio Resines cuando estuvo en la UCI por el coronavirus

Antonio Resines ha hablado con Informativos Telecinco sobre su estado de salud después de estar más de mes y medio ingresado en un hospital a causa del coronavirus. A pesar de haber recuperado su energía poco a poco, e incluso haber retomado sus proyectos profesionales, el actor de Torrelavega todavía no está al 100%. Sufre algunas secuelas, según él mismo reconoce.

Muchas personas convivirán con la covid toda su vida y él lo sabe. Es por eso por lo que advierte a la población que con el fin de las restricciones y el uso de las mascarillas limitado parece que ha olvidado ya la tragedia de la pandemia. El intérprete, no, como tampoco ha olvidado a los que le salvaron la vida y sus condiciones. De todo eso y mucho más habla en esta entrevista:

Pregunta: ¿Cómo se encuentra? ¿Qué síntomas tiene tras padecer el coronavirus?

Respuesta: "Francamente bien. Técnicamente yo no tengo un síntoma muy claro de covid persistente, pero existir, existe. Al principio tuve pérdida de masa muscular y luego he tenido que recuperarla. Después me ha quedado, que claro se puede confundir con achaques propios de la edad, dolores en las articulaciones, que yo no he tenido prácticamente nunca, y ahora sí. Noto que los pies los tengo más doloridos, por la zona del empeine, los codos, sobre todo por la mañana. Hasta que me repongo, estoy como un rato sentado y me duelen las rodillas. Fundamentalmente tiene que ver con las articulaciones".

P: ¿Le han dicho algo de mialgía o altralgia?

R: "No, no me han dicho nada concreto. No le dan importancia, porque a todo el mundo (en mi situación) le pasa, es normal, por estar tanto tiempo en la misma postura. De hecho, el muslo derecho, lo tengo medio dormido. Pero eso es por el decúbito prono (prono es bocabajo), que se te pinza un nervio y se te queda dormido, pero se quita con el tiempo".

P: ¿Ha recibido el diagnóstico de covid persistente o le han comentado si son secuelas derivadas de un estadío en la UCI?

R: "El diagnóstico final es que he tenido coronavirus. No hemos hablado (con los médicos) del covid persistente. La gente se refiere a que hay síntomas posteriormente, pero en mi caso es leve, hay otros casos que derivan en inoperancia, pero en mi caso no es así".

P: ¿Ha tenido anosmia, pérdida del gusto y el olfato?

R: "No, nada. Ni durante el tiempo antes de que me metieran en la UCI, nada. Siempre he notado sabor y olor".

P: Las secuelas que tiene: ¿Tiene temor de que puedan durar?

R: "No, no son graves, debe ser sobre todo de algo posicional. Ahora, estoy aquí, estiro las manos y siento como una especie de agujetas, como leves, pero llevo bastante tiempo. Si ando todo el día, hasta el día siguiente no se vuelve a manifestar. Es una cuestión temporal y muy circunstancial, sobre todo porque he estado mucho tiempo en la UCI".

P: ¿Ha cambiado su día a día el covid?

R: "A ver, hasta que me he recuperado sí, pero luego no. Ahora, bueno, no estoy trabajando seguido, que es realmente cuando debería evaluarlo, pero he rodado alguna cosa y en una jornada de trabajo me canso, vuelvo baldao'. No estoy acostumbrado a ir arriba y abajo, llevo cuatro meses sin hacer ninguna actividad de estar pendiente de muchas cosas. Eso sí me cuesta más. Pero yo me imagino que en junio-julio-agosto, que hasta septiembre no voy a trabajar de seguido, mejoraré".

P: ¿Qué opina de los médicos interinos de Madrid que contemplan una huelga por la temporalidad en los contratos?

R: "No somos conscientes del trabajo de la Sanidad Pública. Yo he estado con médicos muchas veces y sí lo tengo presente, pero siento que no se ha apoyado suficientemente las reivindicaciones, en este caso, en la Comunidad de Madrid. Se habla de una huelga el día 10".

"Se necesita un acuerdo con la Administración, si no, va a haber un problema gordo, porque lo van a apoyar todos los especialistas. Se mantendrán los turnos obligatorios, pero es una huelga, y habrá desatención a los pacientes, que es lo que ellos no querían. Yo creo que lo que piden es muy razonable".

P: Por tanto, ¿les da su apoyo a los médicos especialistas en sus protestas?

R: "Me da la impresión de que para la gente que lleva 15 y 20 años de especialidad no es de recibo hacerles un examen tipo test, debería salir a un concurso de méritos. Hay gente que tiene publicaciones, que es muy buena. Además, no pueden desmantelar equipos. Cuentan con el apoyo de jefes de servicio y de hospitales. Si todo el mundo está de acuerdo, tendrán parte de razón".

"Reunirse se han reunido, pero se necesita un acuerdo, porque es muy grave para todo el mundo. Ya tenemos bastantes problemas con el coronavirus, que ha habido un retraso brutal en la citación para operaciones de muchos días, ahora no la fastidiemos por una huelga".

P: ¿Qué mensaje le daría a la población que da por terminada la pandemia?

R: "Esto no se ha acabado, lo que hay que hacer es ser responsable. Con los datos de los que dispone el Ministerio y las Consejerías de Sanidad del resto de Administraciones, se debería insistir en un uso de la mascarilla opcional, que no sea obligatorio, pero que la gente sea responsable. Cuanto más tiempo estés al aire libre y mantengas la distancia de seguridad, mejor estás sin la mascarilla".

"En los restaurantes sí me parecía razonable retirarla, ya que desde hace tiempo entrabas y te la quitabas para tomar, por ejemplo, un aperitivo. Pero se deben mantener ventilaciones, en todos los ámbitos, y la gente debe tener cuidado".

P: ¿Tiene fe en las vacunas? Usted se contagió antes de poder recibir la tercera dosis

R: "Lo bueno es que ahora tengo anticuerpos para regalar, pero se me acabarán también. La gente se debe seguir vacunando según marcan las directrices de las autoridades sanitarias, que yo me fío absolutamente, porque no es la parte política, son los científicos lo que están diciendo lo que hay que hacer. Dentro de la comunidad científica también hay distintas opiniones sobre la mascarilla, que ha evitado millones de contagios. Con el buen tiempo se puede prescindir de ella, pero siempre con cuidado".