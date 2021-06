Beatriz, la madre de las niñas de Tenerife ante su noche más dura tras encontrar la botella: "No ha dormido"

Joaquín Amills, presidente de la organización SOS Desaparecidos y representante de la familia Zimmerman, ha confesado que la madre está muy mal desde que supo la noticia y no ha dormido en toda la noche. Pese a todo, tanto ella como su entorno mantienen la esperanza de que Tomás Gimeno no haya hecho nada malo a los niñas y haya dejado pistas falsas para escaparse con ellas a Sudamérica. Mientras no se encuentren los cuerpos, siguen pensando en el final menos trágico. Pero el impacto de haber encontrado pistas en el fondo del mar y ninguna fuera de él, ha sido un impacto para todos.