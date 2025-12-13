Dos enfermeras del centro descubrieron que el facultativo estaba abusando sexualmente de la paciente sedada

El cirujano está acusado de un delito de agresión sexual

Compartir







MurciaLa magistrada responsable del Juzgado Nº 4 de Molina de Segura, en Murcia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un cirujano plástico detenido acusado de violar a una paciente que se encontraba bajo los efectos de la anestesia.

Según recoge La Opinión de Murcia, los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando la mujer se iba a realizar una operación de pecho en un quirófano del hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una vez que se encontraba en el área quirúrgica, ya anestesiada, dos enfermeras del centro descubrieron que el facultativo estaba realizando movimientos extraños, que parecían de carácter sexual.

Dos enfermeras grabaron el suceso

Ante las sospechas, decidieron grabar con un teléfono móvil lo ocurrido: el hombre estaría abusando sexualmente de la paciente sedada.

Las enfermeras informaron de lo ocurrido en primer momento a la dirección del hospital y después acudieron a denunciar los hechos a la Policía. Tras iniciarse la investigación, y con el análisis de las pruebas, los investigadores se ocuparon de localizar al cirujano, que se encontraba en el domicilio de su madre, en Alicante. Así, procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de agresión sexual.

El hombre pasó a disposición judicial y tras tres noches en los calabozos, la mañana de este viernes comparecía ante la magistrada responsable del Juzgado Nº 4 de Molina de Segura, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.

PUEDE INTERESARTE En busca y captura el acusado de violar una veintena de veces a su hijastra en Mallorca desde que tenía 9 años

El detenido es un hombre de origen americano, licenciado en Medicina y Cirugía en una universidad catalana y con un perfil muy activo en redes sociales, donde defiende sus "más de tres lustros" de experiencia.