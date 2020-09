Carlos Galiana de Compromís, peor que Ana Botella: usa la mascarilla para simular que habla inglés mientras otro pone la voz ante Europa

Ana Botella se hizo célebre en las redes por su relaxing cup of cafe con leche, pero Carlos Galiana la ha superado con creces. La ciudad de Valencia perdió este jueves la pugna por la Capitalidad Europea de la Innovación, pero la defensa que realizó en el certamen su concejal tuco mucho mérito. El edil de Compromís fue doblado en directo por otra persona mientras él, actor de profesión, fingía que hablaba bajo su mascarilla. Galiana habló los dos minutos que estaba previsto, un discurso que realmente no pormenoriza en los aspectos técnicos sino en los "espirituales" muy al estilo botella: el deseo de la ciudad de ser elegida. Pero la voz no parecía la suya. Sorprendió a todos los que lo escucharon, según relata Levante.