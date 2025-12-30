El año 2026 llegará con un cambio de tiempo impulsado por “una nueva borrasca de gran impacto”, denominada 'Francis'

El tiempo en Nochevieja: el año se despide con mucho frío y temperaturas por debajo de cero

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado una predicción especial para advertir de la llegada a España de “una nueva borrasca de gran impacto” que se abrirá paso entre las fiestas navideñas. Bautizada como ‘Francis’, se espera que evolucione especialmente desde el día 1 dejando “lluvias localmente fuertes en Canarias”, avanzando en los siguientes días por las islas y la península con más precipitaciones y fuertes heladas. Para el día 5 de enero, lunes, la AEMET además advierte: pueden producirse "importantes nevadas en cotas relativamente bajas".

Según el pronóstico emitido por el organismo público, antes de despedir el año todavía habrá una tregua en una Nochevieja sin lluvias, pero los bancos de niebla y las heladas vaticinarán la llegada de la nueva borrasca, que promete avanzar hasta desplomar los termómetros aún más en múltiples puntos del territorio.

La previsión meteorológica del 1 al 5 de enero: lluvias, heladas y nieve

A partir de este mismo martes y durante la Nochevieja, concretamente, la AEMET informa de “un tiempo anticiclónico en la península y Baleares, con las nieblas como principales protagonistas”. Serán más “densas y persistentes” en zonas del interior de Galicia, depresiones del nordeste y ambas mesetas, en especial en la Norte.

Apenas se esperan chubascos ocasionales en Baleares que podrían afectar de forma aislada a puntos del litoral mediterráneo peninsular y el Estrecho durante este martes, mientras en el Cantábrico se esperan lluvias débiles.

En el cierre de los dos últimos días de 2025, las temperaturas, por lo general, “descenderán, con heladas en interiores la mitad norte y del cuadrante sureste peninsular, intensas en el Pirineo”. Soplará tramontana con intervalos fuertes en Ampurdán, con viento moderado en litorales, Ebro y Baleares, y flojo en el resto, señala la AEMET, que precisa que “en Canarias predominarán los intervalos nubosos con temperaturas sin cambios y viento flojo del sur y este arreciando el día 31”.

El cambio de tiempo llega con 2026 y la borrasca Francis

Será con el arranque del año cuando llegue el cambio de tiempo en la mayor parte del país, “con las altas presiones retirándose y dando paso a una borrasca atlántica con frentes asociados”. En consecuencia, señala la AEMET, “se esperan precipitaciones generalizadas, ocasionalmente con tormenta, desde el día 1 en Canarias, y, en el escenario más probable, desde el día 2 en el oeste peninsular, terminando por afectar al resto del territorio”.

“Los mayores acumulados se darán en el tercio occidental, Pirineos, Alborán e islas Canarias, con probables acumulados significativos”, añade el organismo público en su predicción, en la que informa también de que “se prevén en forma de nieve en cotas altas de zonas de montaña de la mitad norte”.

En cuanto a las temperaturas, “por lo general aumentarán, con probables descensos al final del periodo, y con heladas afectando al principio a interiores de la mitad norte y cuadrante sureste, tendiendo a perder extensión e intensidad a lo largo de los días”. Además, “predominará el viento de componentes sur y oeste, con probables intervalos fuertes y rachas muy fuertes en ambos archipiélagos y litorales y montañas de la Península”.

Las nevadas en cotas bajas, el lunes 5 de enero

Muy atentos a la evolución de la borrasca, el lunes 5 de enero “se espera que la borrasca atlántica se transforme en una baja poco profunda situada en el Mediterráneo occidental, dejando cielos cubiertos en la mitad sureste peninsular, donde irán acompañadas de precipitaciones que pueden ser intensas en zonas próximas al litoral”.

En ese punto es donde la AEME, con cautela, avisa: “Con mucha incertidumbre por el alcance de predicción, las actuales condiciones prevén la presencia de nieve en una buena parte de la mitad sureste en cotas relativamente bajas”.

Por otro lado, se prevén cielos nubosos con precipitaciones en los litorales atlánticos, vientos del norte en general y descenso de las temperaturas.