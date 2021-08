El UWC Atlantic College de Gales donde los alumnos se lavan su ropa y comparten baño

"El colegio no es elitista. Es todo lo contrario. Puedes tener todos los millones del mundo, que si no pasas el proceso de selección, da exactamente igual. Es elitista en valores", matiza Fraguas. El 75 por ciento de los alumnos tienen beca total o parcial sufragada por los donantes de la organización para ayudar a los jóvenes con menos recursos. Según Fraguas, en cualquier colegio privado, la mayoría de estudiantes son de familias adineradas. "Pero en nuestro caso, no es así", remata.