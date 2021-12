Lavar los platos en el lavavajillas es más ecológico y económico que hacerlo a mano. De hecho, cuando los lavamos a mano gastamos mucha más agua casi sin darnos cuenta y no conseguimos una higiene tan efectiva, pues el agua en la máquina alcanza temperaturas superiores a las que soporta la mano, favoreciendo la desinfección total .

Introduce las piezas que tengan más suciedad en el cesto inferior . Allí la presión con la que sale el agua es más potente y la suciedad se irá con más rapidez. Coloca las piezas de grandes dimensiones o con mucho volumen de manera inclinada para que el agua pueda escurrirse. La vajilla debe colocarse de manera que guarde su posición fija y no pueda volcar.

Lo ideal es meter los cuchillos en el cesto con el mango hacia arriba , los tenedores con el mango hacia abajo y las cucharas de ambas maneras. Si no quieres que los vasos, tazas y cacerolas se queden con restos y llenos de agua, colócalos siempre boca abajo . Distribuye la vajilla de manera que no obstruya el libre movimiento de los brazos de aspersión.

Recuerda eliminar los restos de comida de la vajilla antes de meterla. No es necesario enjuagar los platos previamente bajo el grifo porque gastaremos el doble de agua, pero sí hay que quitar los trozos grandes, porque el lavavajillas no es una trituradora de residuos. Si estos entran, se acumulan, tendremos mal resultado y lo pueden obturar. Se recomiendan las espátulas de goma para rascar la grasa muy difícil y arrastrar la porquería de platos y utensilios.

Los vasos y copas se pueden poner en el lavaplatos siempre que estén espaciados y no se muevan porque podrían romperse topando unos con otros. En el caso de las copas finas es aconsejable no introducirlas , y optar por el lavado a mano porque al ser de cristal delicado corren más riesgo de dañarse.

Las marcas en forma de gotas que quedan en vasos y copas de cristal después del lavado no son solamente restos de cal, como muchas veces pensamos. También son restos de minerales del agua que podemos evitar utilizando agua osmótica libre de cal y mineral.

No es nada aconsejable que en el lavavajillas entre detergente destinado a lavar los platos a mano. Cada uno está concebido para su función específica y no tienen nada que ver el uno con el otro. Si nos damos cuenta del error y abrimos la puerta en pleno lavado para corregirlo, no perjudicamos al electrodoméstico, aunque tampoco es recomendable abrir y cerrar continuamente. Se pierde temperatura y tenemos un coste más alto en ese ciclo de lavado.