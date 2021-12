Consejos para sobrellevar el duelo por el suicidio de un familiar

El suicidio “es multicausal, es decir, no existe un solo factor o circunstancia que lleve a una persona a atentar contra su vida, aunque puede existir un último desencadenante, circunstancia que suele llevar a muchos” familiares y allegados “a pensar que esa ha sido la única causa y que podrían haberla evitado”, explican desde Red AIPIS-FAeDS. “Es común cometer el error de analizar el pasado con los conocimientos que ahora tenemos. No debemos olvidar que en muchos casos nuestro ser querido lo ocultó y no aceptó o no pudo aceptar nuestra ayuda”, añaden.