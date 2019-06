Consejos para prevenir riesgos durante la ola de calor que llegará este viernes a España

Deben beber continuamente agua y líquidos, aunque no tengamos sed. No es conveniente abusar de las bebidas con cafeína, ni los refrescos azucarados. Además, el consumo de alcohol acelera la deshidratación. Es recomendable disminuir las comidas copiosas y elegir platos más ligeros como ensaladas, frutas, gazpachos o salmorejos. Con las altas temperaturas debemos protegernos del sol, es decir, utilizar crema solar para proteger nuestro cuerpo de las altas radiaciones. Siempre que se pueda, caminar por la sombra y permanecer en lugares frescos, climatizados y evitar exponerse así al calor cuando no se necesario, sobre todo, en las horas de más calor.