La pensión de alimentos a favor de los niños es una de las medidas más frecuentes en caso de separación o divorcio con hijos en común. Ésta consiste en la obligación de abonar una suma de dinero con la que contribuir con los gastos de la crianza de los hijos comunes, y se aplica tanto en casos de custodia monoparental (abonándola normalmente el progenitor no custodio) como en caso de custodia compartida (se reparten los gastos del niño como colegio, ropa, etc. en función de los ingresos de cada progenitor, siendo cada uno de ellos responsable del alojamiento y manutención durante sus periodos de estancia, según explica Elena Crespo Lorenzo, abogada de familia desde hace 20 años y Socia directora del despacho Crespo Law, en su página web.

¿Hasta cuándo hay que pagar la pensión alimenticia a los hijos? Cuando el hijo cumple los 18 años no se produce la extinción automática del pago de la pensión de alimentos . Es decir, el progenitor alimentante estará obligado a prestar alimentos hasta que el hijo tenga independencia económica, aunque haya alcanzado la mayoría de edad. Ahora bien, la obligación de alimentar a los hijos, si bien no debe negarse de forma apresurada, tampoco debe ser eterna.

El Tribunal Supremo no se ha pronunciado a favor del progenitor alimentante cuando el hijo mayor de edad demuestra poco o ningún interés por estudiar o trabajar, pero sí por desapego o falta de relación con el padre. Recientemente el Supremo introduce como novedad: la posibilidad de dejar de pagar la pensión de alimentos por falta de relación entre el hijo mayor de edad y el progenitor alimentante. Es lo que ha ocurrido en Valencia donde un juez ha decidido retirar la pensión de los alimentos a dos chicos mayores de edad que no tenían ninguna relación con su padre.

El hombre está en el paro e interpuso una demanda para no pagar más la pensión a sus hijos, ya que, a pesar de los intentos de acercamiento hacia ellos, no tienen nada de interés en saber nada de su padre. Y el hecho fundamental es que no hay un motivo objetivo que justifique esa falta de interés en tener ninguna relación.