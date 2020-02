En cuarentena los clientes del hotel de Tenerife en el que se alojaba el médico italiano con coronavirus

Las autoridades sanitarias han decidido poner en cuarentena al millar de personas alojadas en el hotel de Tenerife , en el que pasaba sus vacaciones el médico italiano hospitalizado en la isla tras dar positivo por coronavirus . Los huéspedes no pueden salir del establecimiento hasta conocer los resultados de las pruebas que les han hecho.

Fuentes oficiales han confirmado a Efe que se ha decidido que la gente no salga del hotel al activarse los protocolos sanitarios previstos para los casos de coronavirus. No obstante, han insistido en que, formalmente, en estos momentos no puede hablarse de aislamiento ni de cuarentena, sino de situación de vigilancia.