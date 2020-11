El reflexivo texto que Dani Rovira ha compartido horas antes de su cumpleaños: "Quiero más, no me conformo"

"En unas horas podré decir que sobreviví a los 40. Pasaré esta noche de Halloween y día de cumpleaños con personas que quiero, pero no con todas las que quisiera, porque la vida sigue empeñada en ser una gymkhana y seguir poniéndonos a prueba . Toda la vida por delante y enamorado de todas las muescas, anhelos, colores, arrugas, amores, canciones, personas, sabores, paisajes, olores y cicatrices que se han ido adhiriendo a mi cuerpo, como una segunda piel" comenzaban siendo las primeras frases del actor.

"Pero quiero más, no me conformo, lo mejor está por venir, agradecido a la vida por esta segunda oportunidad, no la pienso desaprovechar. Gracias a todos los que habiéndoos cruzado por mi camino, habéis hecho de mi la persona que soy. A los maestros... y a mi maestra, ojalá el niño que fui esté orgulloso del hombre que soy ahora", continuaba Dani Rovira.