David Serrano no irá a prisión, pero el juez avisa: es su última oportunidad

Ahora está al día pero no paga nunca puntualmente

En diciembre pasado, la Fiscalía y la familia de Julen pidieron la revocación del beneficio de la suspensión y el ingreso en prisión, al no haber pagado varias mensualidades; pero ante eso, la defensa del condenado consignó judicialmente la cantidad de 500 euros por las deudas de su cliente. Hace unas semanas volvió a ocurrir lo mismo y se abonaron otros 200 euros no pagados en su momento.

Ya en la anterior resolución, el juzgado señaló que "no es insolvente total, no pudiendo olvidarse que es titular registral de algún inmueble", apuntando que "no se entiende que el referido penado no haya venido cumpliendo de forma puntual cada mes con el pago de esos 50 euros, que respecto del importe total de la cantidad estipulada en concepto de responsabilidad civil es una cifra irrisoria".