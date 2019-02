¿Quién mató a Déborah Fernández? 17 años después, su familia sigue pidiendo justicia

Informativos Telecinco ha tenido la oportunidad de hablar con, hermana de Déborah. 17 años después, la familia de la joven ha puesto en marcha una recogida de firmas para que el caso de Déborah Fernández no prescriba y puedan encontrar al culpable de su muerte. Tanto Rosa como sus hermanos quieren que elreabra el caso porque creen que hay indicios suficientes para encontrar al responsable de su muerte. "La Policía lo que dice es que tal y como la reposan. A ella no la arrojan, no la lanzan, a ella la colocan, la colocan con mimo, con cuidado y le colocan el", revela la mujer.