Detenidos tres jóvenes por dar una paliza al pequeño Nicolás en Madrid

Los hechos ocurrieron anoche, a la altura del número 40 del Paseo de la Castellana, en Madrid capital. Eran alrededor de las 11 de la noche, hora en la que está fijado el toque de queda en la región, y Francisco Nicolás paseaba con varios amigos a la altura del número 40 del Paseo de la Castellana cuando se cruzaron con un grupo de jóvenes, que lo reconocieron. Según el propio Francisco Nicolás ha contado a OK Diario, los jóvenes le pidieron hacerse una foto "de muy malas maneras" y al negarse comenzó la agresión.



“Me vino un chico, yo siempre me hago fotos, lo hago encantado, pero si me lo piden de forma agresiva como fue, le dije que no… Me cogió del cuello de una forma de colegueo, pero no me gustó”, ha contado hoy el pequeño Nicolás al programa Ya es Mediodía. Después llegó la agresión que, asegura, recibieron de hasta unas 20 personas.