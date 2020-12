Dos mossas, suspendidas por reírse de una menor que denunciaba haber sido violada: “Si vas borracha pasan estas cosas”

Do s mossas d’Esquadra han sido suspendidas de empleo y sueldo po r reírse, vejar y cuestionar a una menor de edad que se había desplazado hasta la comisaría para denunciar que había sido violada por dos hombres .

Según confirma la agencia EFE citando fuentes policiales, y después de que lo avanzase el diario ARA , los hechos se produjeron en junio de 2019 en una comisaria de la comarca del Maresme, en Barcelona . Por su conducta, ambas agentes han sido suspendidas por un tiempo que no se ha concretado después de la apertura del correspondiente expediente disciplinario.

“Si eres capaz de ‘perrear’, has de ser capaz de defenderte”

“Si vas borracha pasan estas cosas”. “Si eres capaz de ‘perrear’, has de ser capaz de defenderte”. “Si te hubieran violado, vendrías histérica, estirándote del pelo y mucho más afectada”. “O tu narración de los hechos no es creíble. ¿Dónde tienes los morados que muestran que has sido forzada”, son algunas de las frases que, según recoge EFE, le espetaron las agentes.