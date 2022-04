ElXokas genera gran polémica al hablar de sus amigos ligando: "Se divertían llevándose a pibas colocadas"

Todo ocurrió este lunes por la noche, cuando el streamer leía comentarios de los espectadores en el chat acerca del consumo de alcohol y drogas a la hora de salir de fiesta por la noche. "Yo cuando salía de joven con mis colegas de farra, bebía zumos y me hacía amigo de las camareras", escribió un seguidor -y leyó ElXokas-.

Tras este comentario, ElXokas comenzó a hablar sobre las "técnicas" de algunos de sus amigos para ligar estando de fiesta. "Tengo colegas que no beben , y eran muy así , de ir a ligar con las pibas y que, además, se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas", señaló el gallego, de 30 años.

El streamer habló entonces de un amigo en concreto : "Él no estaba colocado . Para él era muy fácil ligar. Una tía que generalmente te vería como un cuatro te ve como un siete , porque está colocada, entonces es mucho más fácil. Tú encima estás sereno , mides perfectamente tus palabras... ¡Chupado! En vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas".

"Él bebía unos zumitos y a tomar por el c***. Salía con nosotros y se iba con una piba siempre . Un crack, un fuera de serie, la verdad. A río revuelto, ganancia de pescadores . Cada uno que utilice la técnica que le salga de los coj****, me parece de p*** madre", agregó.

Pero esto no queda aquí. Las 'técnicas' de los amigos de ElXokas podrían ser delito , si el mensaje se toma como tal. Una relación sin consentimiento "sobre personas que se hallen privadas de sentido" está tipificada como abuso sexual por la ley, según se recoge en el artículo 181 del Código Penal .

Este martes, ElXokas ha abierto directo y ha asegurado no creerse las afirmaciones de algunos usuarios al hablar de que promueve "abusos sexuales" . Afirma que se malinterpretó por completo el mensaje: "Entiendo que soy el objetivo de todo el mundo y me parece bien estar en el ojo del huracán, pero qué hacéis diciendo esas barbaridades", ha señalado.

" Cuando la cago entiendo que se me critique, pero ¿ De verdad vais a criticar esto ? ¿Vais a criticar que un colega mío salga sin beber, teniendo un comportamiento saludable y defienda ese comportamiento e intente alentar a los chavales de 20 años para que tengan personalidad y salgan sin beber?", ha añadido. El streamer ha subrayado que su mensaje no tiene que ver con ningún tipo de abuso y que odia a los "pesados" y ese "comportamiento asqueroso".

