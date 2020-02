Salva la vida de su madre al llamar al 112: "Mírale el pecho a ver si se le mueve, si respira. ¿Mueve el pecho? ¿Respira?

¿En qué puedo ayudarle?

- Hola, perdona, mi mamá de repente la acabo de escuchar gritar y se ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.

- ¿A quién? ¿A tu madre?

- Sí, a mi mamá.

- Vale. ¿Está despierta o está dormida?

- Está medio dormida, medio despierta.

- ¿Tiene los ojos abiertos?

- Ehh... A veces los tiene abiertos.

- Vale, vale. No te preocupes, que lo estás haciendo muy bien.

- ¿Cuántos años tiene tu madre?

- Mamá tiene entre 31 y 32.

- Muy bien. ¿Cuántos años tienes tú?

- Yo tengo 11.

- 11, muy bien. ¿Estás solo en casa?

- No, estoy con mi hermanito pequeño.

- Vale. ¿Tu hermano cuántos años tiene?

- Mi hermanito tiene seis.

- ¿Si tú le preguntas a tu madre qué le pasa ella te contesta?

- No.

- ¿No? Vale. ¿Pero los ojos los tiene abiertos?

- Ehh, no. Ya no.

- Vale, dime una cosa. Mírale el pecho a ver si se le mueve, si respira. ¿Mueve el pecho? ¿Respira?

- Ehh... Un poco sí.

- Un poco. Vale, perfecto. Pues vamos bien.

- Dime dónde vives. ¿Vives en Leganés?

- Sí.

- Vale. ¿La calle te la sabes, campeón?

- Sí. Avenida...

- ¿El teléfono de casa te lo sabes?

- No.

- O el móvil. ¿Algún teléfono te sabes?

- Ehh... ¿el de mi mamá?

- Sí. ¿Te lo sabes?

- No, no me lo sé.

- Vale, vale, no te preocupes.

- Tu madre, ahora, si la llamas no te contesta, ¿no?

- No, no me contesta.

- Vale, vale. No te preocupes, que vamos a hablar con el médico y vamos a mandar la ayuda, ¿vale?

- Vale.

- Va a hablar contigo un compañero, que es muy majo, que es un médico, ¿vale? No cuelgues el teléfono hasta que te diga él, vale?

- Vale.

- Venga, hasta ahora. No cuelgues, campeón, que lo estás haciendo muy bien.

La llamada de Mohammed, el pasado 26 de enero, a los servicios de Emergencia movilizó también a la Policía Nacional y Local que pudieron llegar rápidamente hasta su casa y auxiliar a la madre. La mujer fue atendida y "fue dada de alta"horas después.