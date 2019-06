Los médicos advierten: "Nuestra gran epidemia dentro de pocos años será la resistencia a los antibióticos"

La polémica enfrenta a médicos y farmaceúticos. En nuestro país “se expende antibióticos sin receta médica en las farmacias de una manera habitual”, señala el doctor Miguel Ángel Sánchez Chillón. Afirmación que niegan en las farmacias. "El 99% de los antibióticos se venden con receta” comentan señalando a los médicos por no fomentar el uso de las recetas en general. "El uso de medicamentos hoy en día es más un problema que una solución. Silvia, farmacéutica de profesión desde hace 20 años afirma que donde ella trabaja, el 90% de los clientes van con receta y si se trata de antibióticos habla de un 99%. El Colegios de Médicos y de Farmacéuticos ha impulsado, no obstante, la campaña ' Tus medicamentos siempre con receta médica . Por tu seguridad' .

Por salud y por economía

No creen los farmaceúticos que haya un elevado uso de medicamentos porque ellos dispensan mayoritariamente con recetas. “Es decir, es un gasto de gente que lo necesita, enfermos crónicos , con ciertas patologías que necesitan una medicación…Es cierto que hay picos durante el año. En diciembre vendemos más antibióticos, antigripales ... pero no es gasto excesivo. Todo el mundo viene con receta electrónica…” insisten ante la postura de los médicos que consideran que se venden medicamentos de más.

El abuso de antibióticos no cesa

Un peligro para la vida y la economía

Por qué no nos gustan los genéricos

El informe también hace referencia al uso de genéricos. Sostiene que va en aumento pero no alcanza los ratios de otros países: Representan el 43% del consumo de medicamentos financiados. Sánchez Chillón eleva este uso por encima del 50% . Argumenta que en España se usan menos porque se incorporaron más tarde y asegura que "el genérico no tiene ninguna diferencia cuantitativa, ni cualitativa con respecto a los fármacos marca".

Muchas veces los farmacéuticos –explica Silvia- “nos encontramos con el problema de que la gente no quiere o no puede ir al médico por no perder toda una mañana de trabajo. Otras, quieren comprar el ibuprofeno que vale 1,97 euros, no el de 5. El primero está financiado por la seguridad social y necesita receta, por eso tiene ese precio”.