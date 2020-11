Eva, la joven transexual agredida en Barcelona, denuncia que no es la primera vez que la pegan

La joven revela que lleva años sufriendo agresiones

El viernes, dos hombres la golpearon e insultaron

Quiere normalizar y dar visibilidad a la transexualidad

Eva, una joven de 19 años denunció el viernes en sus redes sociales haber sido víctima de una agresión tránsfoba. La sorprendieron al salir de casa y le pegaron una paliza por ser transexual. Había quedado con unas amigas cuando dos hombres empezaron a insultarla y agredirla. En una entrevista para Informativos Telecinco, la joven revela que lleva sufriendo años.

"Empezaron a gritar que si puto engendro, monstruo, animal... Uno me agarró por el pelo, me inmovilizaron por los hombros, me empezaron a dar puñetazos...", relataba la joven mostrando su cara hinchada y ensangrentada sobre lo ocurrido el viernes.

La joven es muy activa en redes sociales, quiere dar visibilidad y normalizar la transexualidad y ya había sufrido alguna otra agresión: "He recibido insultos en el colegio, me han tirado por las escaleras, ahora me han pegado por la calle, me han tirado piedras de fiesta…"

Eva empezó su transición de género cuando tenía 14 años y se mudó hace dos meses a Barcelona para estudiar moda y para disfrutar de sí misma. Así lo explica en sus redes sociales donde denunció la agresión: "Llevo dos meses viviendo en Barcelona, vine aquí buscando paz, a disfrutarme a mí misma porque lo necesito, no a que me humillen, me agredan y me hagan sentir un monstruo. Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexuales. NO ME MEREZCO ESTO. Y desde aquí lo denuncio públicamente".

"Esto es lo que me ha pasado a mí, pero por desgracia le pasa a mucha gente trans y hubiese podido acabar peor, yo no hago daño a nadie, no tenéis derecho a hacer esto, NO MÁS TRANSFOBIA POR FAVOR, no quiero morir mañana", narra Eva, y termina con un mensaje contundente hacia sus agresores: "Espero que NUNCA seáis padres".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Vildosola (@evacastt)

"Si cuento siempre todo, ¿por qué no voy a contar esto? No me esperaba para nada el boom que ha tenido, pero mejor, para que la gente aprenda", expresa tras la repercusión de la noticia.