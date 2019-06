La foto de la tragedia: David y Mamel mueren en menos de un mes en circunstancias trágicas

La tragedia, pues, le esperaba a Mamel al cruzar la calle. El golpe le hizo salir despedido 20 metros. No hubo posibilidad de salvarlo. No estaba casado pero tenía pareja. Sus amigos destacaban de él su jovialidad, sus ganas de vivir, su excelente forma física y su compañerismo. Un gran tipo. Más críticos eran todos con El Pichurry que abandonó el lugar de los hechos e intentó deshacerse del coche de la tragedia. La Policía Local pudo identificar su vehículo a través de las cámaras de seguridad instaladas en el Teatro Campoamor, situado a escasos metros del lugar del accidente , e Iván González, Pichurry fue detenido, seis horas después. Fue acusado de homicidio imprudente, conducción temeraria y abandono del lugar de un accidente, según informaba el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). EL único consuelo del destino es que el equipo de Mamel ganó el partido , aunque el homenaje en las gradas fue tanto para él como para Pelayo Lastra, de su equipo contrario.

Y ahora la tragedia golpea de nuevo a la panda con David, un chico bueno que no estaba acostumbrado a enfrentarse a situaciones de peleas y problemas, como comentan sus amigos entre lágrimas. Un chaval despierto y afable al que nadie vio nunca metido en trifulcas.